Возьмите возрастной срез усопших от вируса. Там есть зависимость.
По Евроньюсе постоянно крутят сюжет с молодыми и красивыми , без масок, которым тот вирус до звезды.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 21:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Возьмите возрастной срез усопших от вируса. Там есть зависимость.
По Евроньюсе постоянно крутят сюжет с молодыми и красивыми , без масок, которым тот вирус до звезды.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
zRadio
При всем уважении вы не хотите создать свою ветку? Мне импонируют посты Corporatara ибо прочитав их месяц назад я как подготовился к этой заразе.. за что респект и уважуха.. ежедневно с его постов я получаю достойную инфу, хотя иногда и бывают ошибки.но это не его профиль.. У примеру маски Vita не соответствуют уровню даже pph1..Китай на экспорт..
Но аналитические выкладки очень достойны..и мне бы очень хотелось видеть его тут..
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:13
А вы смешной... Значит я должен уйти, потому что вам и еще кому-то не нравится мое мнение по дискуссионному вопросу?? Так сказать, чтобы ничего на ветке не мешало отборной зраде?
Ну-ну...
Простите, вам отказано)) Я продолжу писать здесь, уравновешивая негативную информацию, которая льется из всех утюгов и чайников. Я полагаю, у меня не меньше и не больше прав, чем у вас - имейте уважение ко всем авторам.
Вам не нравится, что количество активных больных снизилось? Не нравится, что летальность падает? Хорошо - можете не воспринимать. Я эту статистику не придумал, не подтасовал и не вырвал из контекста! Можете быть спокойным - вновь сменится тренд, я продолжу ее давать!
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 лют, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:16
"Все" - это кто?
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:25
Зная ситуацию изнутри, могу с полной уверенностью утверждать, что наша система здравоохранения к короновирусу не готова от слова совершенно. И что самое противное, Скалецкая нагло утверждает обратное, то есть врет прямо в глаза.
А учитывая, что ситуация развивается на фоне резкого сокращения финансирования больниц... Мне уже некоторые сказали, что уж тут теперь переживать - переболеем все, и делов то. Главное дотянуть со вспышкой хотя бы до апреля, а там уже будет легче. На стороне иммунитета выступят солнце и температура на улице.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:28
У вас видно проблеми з зором...
У жодній з сусідніх країн вірусу немає.
Надіюсь ви не вважаєте Тюмень і Читу(де виявили вірус) "сусідніми".
*Я про Україну, якщо хтось не зрозумів.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:45
А к чему готова?))) Тут ключевое - не коронавирус, а наша система здравоохранения Мы со всеми вызовами работаем на уровне ниже среднего - и новыми, и сущесвующими. А что с туберкулезом, СПИДом, раком и ССЗ разве по-другому?..
А вот тут не факт. На радость зрадофилам и я добавлю зрады Ухань - относительно тепленькое местечко. Субтропики как-никак... Зима там примерно как у нас март-апрель...
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:50
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:52
Немного об итальянских жертвах коронавируса:
Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста, которая была накануне госпитализирована в отделение реанимации в Тревизо
А знает ли кто-то, что если больной раком 4-й стадии, или диабетчик с 30-летним "стажем" умирает во время ОРВИ, то причину смерти запишут как ОРВИ?..
Так, просто вопрос на логику...
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:54
zРадио
С туберкулезом - это понятно, тубдиспансеры то снимаются с финансирования один за другим и закрываются.
Рак - здесь более приоритетен факт раннего выявления. Систему Семашко пустили под корень - вот и нет раннего выявления.
СПИД - вполне контролируемая ситуация, благодаря зарубежным донорам.
Сердечно-сосудистые - это бич эпохи, у пенсов на нормальные препараты, коррегирующие давление, по факту, денег не хватает, где уж тут говорить о шунтах.
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