Додано: Вів 25 лют, 2020 21:55

zРадио написав: Текст

Текст

Как обычно, прав и ниипет.По R0 привел разброс из 5-6 исследований. Так что достоверно, не ниже 2,2.Да вот хоть даже и это, наслаждайтесь, этих исследований кже десятки.Это конечно, манипуляция.Выводы из сравнения с гриппом сделайте, а не ***** заговаривайте, мистер "вирулентность ниже гриппа", "от гриппа умирает больше", "эпидемия обуздана, расходимся"По цене "обнадеживающих" цифер:Все имеющиеся статистические данные о состоянии экономики Китая которые имеются я должен привести? Чтоб в очередной раз узнать, что это всё фигня и манипуляции, а у вас слепота? Гы. Не спасибо, гугл в помощь.Основной тезис в том, что у тотального карантина есть цена и Китай в патовой ситуации: снять карантин - разразится Ухань на всю страну, оставить карантин - экономике ж***.Так сколько зараженных в планетарном масштабе? 80.000 да?)))Мне ваша зрада и на йух не нужна, мне хотелось бы, чтоб мои пожилые близкие выжили.но бронелобость и тупость повсеместная злит неимоверно, миллионы "это просто грипп" не удосужатся остаться дома или хоть одеть маску, когда заболеют.