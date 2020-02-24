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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:55

  zРадио написав:Текст

Как обычно, прав и ниипет.

По R0 привел разброс из 5-6 исследований. Так что достоверно, не ниже 2,2.
Да вот хоть даже и это, наслаждайтесь, этих исследований кже десятки.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 20022434v1

Это конечно, манипуляция.

Выводы из сравнения с гриппом сделайте, а не ***** заговаривайте, мистер "вирулентность ниже гриппа", "от гриппа умирает больше", "эпидемия обуздана, расходимся"

По цене "обнадеживающих" цифер:

Все имеющиеся статистические данные о состоянии экономики Китая которые имеются я должен привести? Чтоб в очередной раз узнать, что это всё фигня и манипуляции, а у вас слепота? Гы. Не спасибо, гугл в помощь.

Основной тезис в том, что у тотального карантина есть цена и Китай в патовой ситуации: снять карантин - разразится Ухань на всю страну, оставить карантин - экономике ж***.

Так сколько зараженных в планетарном масштабе? 80.000 да?)))

Мне ваша зрада и на йух не нужна, мне хотелось бы, чтоб мои пожилые близкие выжили.

но бронелобость и тупость повсеместная злит неимоверно, миллионы "это просто грипп" не удосужатся остаться дома или хоть одеть маску, когда заболеют.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  vladislavlvov написав: все переходят в валюту или золото..

"Все" - это кто?


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