Vil Mirzayanov:

Китайские коронавирус – это биологическое оружие, созданное китайской армией в биологической лаборатории города Ухань. Причиной эпидемии, которая угрожает миру, стала утечка вируса из лаборатории. Ситуация настолько серьезная, что ВОЗ был вынужден объявить международную тревогу в связи с угрозой пандемии.



Сообщается, что в геноме уханьского коронавируса найдены фрагменты от ВИЧ, а это означает, что вирус был создан искусственно. По этой ссылке опубликована расшифровка генома.



Опасный китайский вирус представляет собой генетически модифицированный вирус типа Bat-SARS, которым и манипулировала китайская армия.



Два отдельных компонента генетического секвенирования из ВИЧ-1, вируса, вызывающего СПИД, были добавлены к Bat-SARS-подобному коронавирусу в лаборатории, что позволяет ему заражать легкие человека через рецепторы ACES2, атаковать человека изнутри и разрушать способность организма бороться с инфекцией, уменьшая лейкоциты человека.



Т.о. китайский (или уханьский) вирус на самом деле является военным биологическим оружием.



Эксперты указывают, что в природе не существует способа, чтобы коронавирус летучей мыши мог случайно получить генетические последовательности ВИЧ, не вызывая мутацию вирусной оболочки. Единственный способ, которым вирусная оболочка могла бы получить генетику ВИЧ и при этом оставаться на 100% идентичной образцу (полученному в 2018 году), это если гены ВИЧ были добавлены в лаборатории.



Американские источники сообщают, что первоначальный коронавирус типа Bat-SARS был идентифицирован армией Китая через Институт военной медицины, командование Наньцзяна, в 2018 году. Два года спустя вирус был изменен таким образом, который не может произойти в природе без генетической манипуляции.



По всей видимости утечка нового коронавируса произошла случайно. В результате под угрозу поставлены жизни сотен миллионов людей по всему миру.



Те меры, которые принимают власти Китая по изоляции людей и населенных пунктов лишь подтверждают, что речь идет не о природной вспышке болезни, а о биологическом оружии, об опасности которого очень хорошо осведомлены власти Китая.



В течение первого месяца коммунистический режим в Китае поместил под карантин 56 млн. человек в 19 городах. Это беспрецедентная по масштабам военная операция. При этом к тому времени число умерших, по официальным данным, насчитывало всего 25 человек.



Зачем Китаю блокировать 19 городов и изолировать 56 миллионов человек от, казалось бы, банальной болезни? Дело в том, что власти Китая знают, чем на самом деле заражены люди и что этот вирус распространяется очень быстро, т.к. является боевым биологическим оружием массового поражения.



На сегодня установлено, что заболевание имеет уровень инфицирования 83%. Это означает, что если 100 человек заразились вирусом, то 83 человека заболеют от него. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем, через контакты и очень заразная.



Ряд источников утверждают, что вирус может жить вне человека, в воздухе или на поверхности, минимум 5 дней и максимум 28 дней. Так что, если зараженный человек идет в магазин или супермаркет, или в общественный туалет, или в школу, офис, склад, или где угодно, касается продуктов на полках и кладет что-нибудь обратно, чихает или кашляет, его вирус попадает на продукты, на полки в этом магазине или супермаркете, ванной, школе, офисе, на складе и т. д.



И если вы подходите к зараженному месту через несколько минут, часов или даже дней, берете тот же предмет, или даже чувствуете запах в туалете, где побывал зараженный вы заразитесь в 83% случаях.



Более того, утверждается, что этим вирусом можно заразиться через глаза.



Если здоровый человек войдет в помещение, где находился зараженный человек, который нескольким минутами ранее кашлял там или чихал, то микроскопические частички остаются в воздухе какое-то время и не оседают. Таким образом они попадают человеку в глаза. А т.к. как человек постоянно моргает вирус попадает ему в слезный проток.



Тем временем в Китае ситуация ухудшается с каждым днем. В соцсетях распространяются видео, на которых китайские власти заколачивают досками квартиры местных жителей, чтобы они не могли выйти на улицу.



В изолированных городах не хватает еды. Власти пытаются организовать доставку еды с помощью роботов, чтобы избежать любого контакта с людьми, находящимися на карантине. Сообщают, что миллионы людей не могут поесть по нескольку дней. Все это вызывает беспорядки.



Все чаще появляются данные о массовых драках на улицах. Люди подозревают друг друга в том, что они заразные и не желают видеть чужаков в своих районах и дворах.



Появились данные о том, что власти начали сжигать дома и квартиры, в которых обнаруживаются умершие люди. Их сжигают вместе с трупами.



В еще неизолированных городах ситуация также обостряется. Больниц и врачей не хватает. Люди выстраиваются в многокилометровые очереди чтобы попасть в больницу. Происходят стычки за медицинские маски.



На момент публикации данной статьи власти Китая сообщили, что за последние 24 часа (2 февраля 2020 г.) вирусом заразились 2700 человек (из тех, кого проверяли). То есть, каждый час заражются 112 человек. А если учесть, что проверить всех невозможно, то реальные цифры зараженных свидетельствуют о катастрофической ситуации, которая угрожает всему миру.