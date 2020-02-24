RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:23

  safonovstanislav написав:
  Surfer написав:Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .

Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.

да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5785
З нами з: 20.01.15
Подякував: 368 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:23

Вирус обнаружен уже рядышком в Румынии, Бухарест
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15365
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3966 раз.
Подякували: 6111 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Corpocrator написав:Основной тезис в том, что у тотального карантина есть цена и Китай в патовой ситуации: снять карантин - разразится Ухань на всю страну, оставить карантин - экономике ж***.

"если изнасилования нельзя избежать, то нужно расслабиться и получать удовольствие". А то, что вирус изнасилует всё население планеты - уже отчётливо ясно. Не заразишься через неделю, так заразишься через месяц, какая разница?
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 10.05.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:28

  Surfer написав: при этом считать себя экспертом, накупив масок за 3 грн - "подготовился" он.

Наверное, у него есть какие-то симптомы и, чтобы не заразить окружающих (а маски только для этого и подходят такие), он купил масок и одевает, когда симптомы проявляются (кашляет или чихает)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5785
З нами з: 20.01.15
Подякував: 368 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:36

  ol_zy написав:
  safonovstanislav написав:
  Surfer написав:Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .

Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.

да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы...

От вируса умирают люди, которые и так уже готовы отойти в мир иной, как бы по злому это не звучало. Ну, заболеет бабушка 85-лет, покашляет пару дней и умрёт, думаете кто-то будет сильно разбираться в Украине?
Китай уже поставил из-за коронавируса экономику своей страны на колени. Будет во всём мире бушевать коронавирус, а в Украине - нет, наряду с такими странами, как Индия, Бангладеш, Лаос и др. Это богатые страны могут себе финансово позволить поиграться в карантин, даже несмотря на то, что явно видна неэффективность предпринимаемых мер
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 10.05.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 106107108109
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6799 1514908
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 10:40
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.