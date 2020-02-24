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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:23
safonovstanislav написав: Surfer написав:
Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .
Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.
да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы...
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:23
Вирус обнаружен уже рядышком в Румынии, Бухарест
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:26
Corpocrator написав:
Основной тезис в том, что у тотального карантина есть цена и Китай в патовой ситуации: снять карантин - разразится Ухань на всю страну, оставить карантин - экономике ж***.
"если изнасилования нельзя избежать, то нужно расслабиться и получать удовольствие". А то, что вирус изнасилует всё население планеты - уже отчётливо ясно. Не заразишься через неделю, так заразишься через месяц, какая разница?
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:28
Surfer написав:
при этом считать себя экспертом, накупив масок за 3 грн - "подготовился" он.
Наверное, у него есть какие-то симптомы и, чтобы не заразить окружающих (а маски только для этого и подходят такие), он купил масок и одевает, когда симптомы проявляются (кашляет или чихает)
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Додано: Вів 25 лют, 2020 23:36
ol_zy написав: safonovstanislav написав: Surfer написав:
Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .
Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.
да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы...
От вируса умирают люди, которые и так уже готовы отойти в мир иной, как бы по злому это не звучало. Ну, заболеет бабушка 85-лет, покашляет пару дней и умрёт, думаете кто-то будет сильно разбираться в Украине?
Китай уже поставил из-за коронавируса экономику своей страны на колени. Будет во всём мире бушевать коронавирус, а в Украине - нет, наряду с такими странами, как Индия, Бангладеш, Лаос и др. Это богатые страны могут себе финансово позволить поиграться в карантин, даже несмотря на то, что явно видна неэффективность предпринимаемых мер
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safonovstanislav
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