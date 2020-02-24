Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 106107108109 Додано: Вів 25 лют, 2020 23:23 safonovstanislav написав: Surfer написав: Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане . Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .

Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто. Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.

да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы... да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы... ol_zy

Повідомлень: 5785 З нами з: 20.01.15 Подякував: 368 раз. Подякували: 591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 23:23 Вирус обнаружен уже рядышком в Румынии, Бухарест Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15365 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3966 раз. Подякували: 6111 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 23:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире Corpocrator написав: Основной тезис в том, что у тотального карантина есть цена и Китай в патовой ситуации: снять карантин - разразится Ухань на всю страну, оставить карантин - экономике ж***. Основной тезис в том, что у тотального карантина есть цена и Китай в патовой ситуации: снять карантин - разразится Ухань на всю страну, оставить карантин - экономике ж***.

"если изнасилования нельзя избежать, то нужно расслабиться и получать удовольствие". А то, что вирус изнасилует всё население планеты - уже отчётливо ясно. Не заразишься через неделю, так заразишься через месяц, какая разница? "если изнасилования нельзя избежать, то нужно расслабиться и получать удовольствие". А то, что вирус изнасилует всё население планеты - уже отчётливо ясно. Не заразишься через неделю, так заразишься через месяц, какая разница? safonovstanislav Повідомлень: 2531 З нами з: 10.05.14 Подякував: 168 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 23:28 Surfer написав: при этом считать себя экспертом, накупив масок за 3 грн - "подготовился" он. при этом считать себя экспертом, накупив масок за 3 грн - "подготовился" он.

Наверное, у него есть какие-то симптомы и, чтобы не заразить окружающих (а маски только для этого и подходят такие), он купил масок и одевает, когда симптомы проявляются (кашляет или чихает) Наверное, у него есть какие-то симптомы и, чтобы не заразить окружающих (а маски только для этого и подходят такие), он купил масок и одевает, когда симптомы проявляются (кашляет или чихает) ol_zy

Повідомлень: 5785 З нами з: 20.01.15 Подякував: 368 раз. Подякували: 591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 23:36 ol_zy написав: safonovstanislav написав: Surfer написав: Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане . Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .

Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто. Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.

да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы... да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы...

От вируса умирают люди, которые и так уже готовы отойти в мир иной, как бы по злому это не звучало. Ну, заболеет бабушка 85-лет, покашляет пару дней и умрёт, думаете кто-то будет сильно разбираться в Украине?

Китай уже поставил из-за коронавируса экономику своей страны на колени. Будет во всём мире бушевать коронавирус, а в Украине - нет, наряду с такими странами, как Индия, Бангладеш, Лаос и др. Это богатые страны могут себе финансово позволить поиграться в карантин, даже несмотря на то, что явно видна неэффективность предпринимаемых мер От вируса умирают люди, которые и так уже готовы отойти в мир иной, как бы по злому это не звучало. Ну, заболеет бабушка 85-лет, покашляет пару дней и умрёт, думаете кто-то будет сильно разбираться в Украине?Китай уже поставил из-за коронавируса экономику своей страны на колени. Будет во всём мире бушевать коронавирус, а в Украине - нет, наряду с такими странами, как Индия, Бангладеш, Лаос и др. Это богатые страны могут себе финансово позволить поиграться в карантин, даже несмотря на то, что явно видна неэффективность предпринимаемых мер safonovstanislav Повідомлень: 2531 З нами з: 10.05.14 Подякував: 168 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 106107108109 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6799 1514908

ЛОБ Пон 24 лют, 2020 10:40