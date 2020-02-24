Додано: Вів 25 лют, 2020 23:56

Corpocrator написав: zРадио

Я буду очень рад ошибаться.

Я буду очень рад ошибаться.

Corpocrator написав: а мировая экономика будет цвести и пахнуть.

а мировая экономика будет цвести и пахнуть.

Corpocrator написав: сжую одну из оставшихся масок. сжую одну из оставшихся масок.

Я в этом не сомневаюсь. В свою очередь буду рад оказаться прав, но не из-за тщеславия, разумеется, а по общечеловеческим мотивамНу, ей, возможно, и без вируса пора на коррекцию. Хотя без него это не так очевидно, как с ним - что есть, то есть...А вот это будет уже лишнимЕсли ошибаюсь я, то тянуть с признанием ошибки не буду - исправлюсь сразу и откорректирую подачу. Просто это тот случай, ИМХО, когда правило "лучше перебдеть, чем недобдеть" не работает, и текущие новости должны соответствовать текущему уровню угрозы, а не прогнозам на будущее, с которыми можно угодить в глубокую лужу как в одну, так и другую сторону... Это я о коммуникациях в первую очередь. Но и в медицине есть понятие гипердиагностики...