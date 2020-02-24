Додано: Сер 26 лют, 2020 01:35

ol_zy написав: safonovstanislav написав: Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто. Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.

да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы... да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы...

Я в 2009 отбоялся уже, тут другое.В плане эмоций я писал выше что имеется, паники или даже страха нету. На счет опасений за близких - тут некоторая досада от невозможности както реально предотвратить или повлиять на исход, но в общемто это всегда такТуберкулез действительно мерзкая штука, но от него есть вакцина и отработанная схема лечения.И что особенно важно, вероятность того, что пациентам с туберкулезом одномоментно понадобятся сотни коек в интенсиве, практически равна нулю, в отличие от короновирусной инфекцииОсновное отличие от всего известного аналогичной величины- это те меры которые предпринял и предпринимает Китай, а теперь многие другие страныС января еще участились случаи атипичной пневмонии (тоесть реально до 30% пациентов, по крайней мере в тернопольской области и западному региону, инфа из первых рук) и что, много об этом ктото слышал, даже в условиях короно-истерии? По Киеву в пульмонологиях вроде как тоже мест нет, но это инфа от одного малознакомого дядьки, хотя ему особо и не с чего жути нагонятьНа последок:первый зараженный в Бразилии, Сан-Пауло(13млн), вернулся из Италии 22гоЭто было только вопросом времени