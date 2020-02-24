safonovstanislav написав:
Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.
да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:23
да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы...
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:23
Вирус обнаружен уже рядышком в Румынии, Бухарест
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"если изнасилования нельзя избежать, то нужно расслабиться и получать удовольствие". А то, что вирус изнасилует всё население планеты - уже отчётливо ясно. Не заразишься через неделю, так заразишься через месяц, какая разница?
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:28
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:36
От вируса умирают люди, которые и так уже готовы отойти в мир иной, как бы по злому это не звучало. Ну, заболеет бабушка 85-лет, покашляет пару дней и умрёт, думаете кто-то будет сильно разбираться в Украине?
Китай уже поставил из-за коронавируса экономику своей страны на колени. Будет во всём мире бушевать коронавирус, а в Украине - нет, наряду с такими странами, как Индия, Бангладеш, Лаос и др. Это богатые страны могут себе финансово позволить поиграться в карантин, даже несмотря на то, что явно видна неэффективность предпринимаемых мер
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:56
Я в этом не сомневаюсь. В свою очередь буду рад оказаться прав, но не из-за тщеславия, разумеется, а по общечеловеческим мотивам
Ну, ей, возможно, и без вируса пора на коррекцию. Хотя без него это не так очевидно, как с ним - что есть, то есть...
А вот это будет уже лишним Если ошибаюсь я, то тянуть с признанием ошибки не буду - исправлюсь сразу и откорректирую подачу. Просто это тот случай, ИМХО, когда правило "лучше перебдеть, чем недобдеть" не работает, и текущие новости должны соответствовать текущему уровню угрозы, а не прогнозам на будущее, с которыми можно угодить в глубокую лужу как в одну, так и другую сторону... Это я о коммуникациях в первую очередь. Но и в медицине есть понятие гипердиагностики...
Додано: Сер 26 лют, 2020 00:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
То, что я пишу начиная с 25 января - из полной уверенности в серьезности текущей ситуации с несложной экстраполяцией на ближацшее будущее.
Угождение в лужу, наименьшее, что беспокоит.
Причем пациент вернулся из Италии...ТРИ недели назад
Еще:
Насморка при этом вирусе почти не бывает, до 6% пациентов только имели. Это точно не грипп-орви.
К слову, недели полторы назад начался странный кашель, без насморка или какихто доп.симптомов, ранее такого за собой не замечал.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Сер 26 лют, 2020 01:23
Я на всякий случай уточню - может мы не так далеки в понимании ситуации, но пляшем от разных линеек в голове: для меня факт гибели 350 человек и более 1 млн переболевших ОРВИ за 3 месяца в одной только 37-миллионной Украине - это тоже очень серьезно. Но, к сожалению, это все относительно - во-первых, происходит с цикличностью сезон через два, во-вторых, сопоставимо с другими заразами вроде туберкулеза...
Поэтому текущая статистика из Китая и других стран, как бы цинично это ни звучало, не должна пугать до чертиков... Ну или давайте такое же внимание уделять проблемам аналогичной величины.
С начала эпидемического сезона в Украине зарегистрировано 346 лабораторно подтвержденных летальных случаев, вызванных гриппом и его осложнениями
Поправляйтесь!
Додано: Сер 26 лют, 2020 01:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я в 2009 отбоялся уже, тут другое.
В плане эмоций я писал выше что имеется, паники или даже страха нету. На счет опасений за близких - тут некоторая досада от невозможности както реально предотвратить или повлиять на исход, но в общемто это всегда так
Туберкулез действительно мерзкая штука, но от него есть вакцина и отработанная схема лечения.
И что особенно важно, вероятность того, что пациентам с туберкулезом одномоментно понадобятся сотни коек в интенсиве, практически равна нулю, в отличие от короновирусной инфекции
Основное отличие от всего известного аналогичной величины- это те меры которые предпринял и предпринимает Китай, а теперь многие другие страны
С января еще участились случаи атипичной пневмонии (тоесть реально до 30% пациентов, по крайней мере в тернопольской области и западному региону, инфа из первых рук) и что, много об этом ктото слышал, даже в условиях короно-истерии? По Киеву в пульмонологиях вроде как тоже мест нет, но это инфа от одного малознакомого дядьки, хотя ему особо и не с чего жути нагонять
На последок:
первый зараженный в Бразилии, Сан-Пауло(13млн), вернулся из Италии 22го
Это было только вопросом времени
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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