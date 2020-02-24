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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 107108109110>
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:23

Вирус обнаружен уже рядышком в Румынии, Бухарест
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Corpocrator написав:Основной тезис в том, что у тотального карантина есть цена и Китай в патовой ситуации: снять карантин - разразится Ухань на всю страну, оставить карантин - экономике ж***.

"если изнасилования нельзя избежать, то нужно расслабиться и получать удовольствие". А то, что вирус изнасилует всё население планеты - уже отчётливо ясно. Не заразишься через неделю, так заразишься через месяц, какая разница?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:28

  Surfer написав: при этом считать себя экспертом, накупив масок за 3 грн - "подготовился" он.

Наверное, у него есть какие-то симптомы и, чтобы не заразить окружающих (а маски только для этого и подходят такие), он купил масок и одевает, когда симптомы проявляются (кашляет или чихает)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:36

  ol_zy написав:
  safonovstanislav написав:
  Surfer написав:Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .

Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.

да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы...

От вируса умирают люди, которые и так уже готовы отойти в мир иной, как бы по злому это не звучало. Ну, заболеет бабушка 85-лет, покашляет пару дней и умрёт, думаете кто-то будет сильно разбираться в Украине?
Китай уже поставил из-за коронавируса экономику своей страны на колени. Будет во всём мире бушевать коронавирус, а в Украине - нет, наряду с такими странами, как Индия, Бангладеш, Лаос и др. Это богатые страны могут себе финансово позволить поиграться в карантин, даже несмотря на то, что явно видна неэффективность предпринимаемых мер
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:56

  Corpocrator написав:zРадио
Я буду очень рад ошибаться.


Я в этом не сомневаюсь. В свою очередь буду рад оказаться прав, но не из-за тщеславия, разумеется, а по общечеловеческим мотивам :)

  Corpocrator написав: а мировая экономика будет цвести и пахнуть.


Ну, ей, возможно, и без вируса пора на коррекцию. Хотя без него это не так очевидно, как с ним - что есть, то есть...

  Corpocrator написав: сжую одну из оставшихся масок.

А вот это будет уже лишним :) Если ошибаюсь я, то тянуть с признанием ошибки не буду - исправлюсь сразу и откорректирую подачу. Просто это тот случай, ИМХО, когда правило "лучше перебдеть, чем недобдеть" не работает, и текущие новости должны соответствовать текущему уровню угрозы, а не прогнозам на будущее, с которыми можно угодить в глубокую лужу как в одну, так и другую сторону... Это я о коммуникациях в первую очередь. Но и в медицине есть понятие гипердиагностики...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

То, что я пишу начиная с 25 января - из полной уверенности в серьезности текущей ситуации с несложной экстраполяцией на ближацшее будущее.
Угождение в лужу, наименьшее, что беспокоит.


  freeze написав:Вирус обнаружен уже рядышком в Румынии, Бухарест


Причем пациент вернулся из Италии...ТРИ недели назад

https://www.reuters.com/article/us-chin ... SKBN20J290

Еще:
Насморка при этом вирусе почти не бывает, до 6% пациентов только имели. Это точно не грипп-орви.

К слову, недели полторы назад начался странный кашель, без насморка или какихто доп.симптомов, ранее такого за собой не замечал.


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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 01:23

  Corpocrator написав:То, что я пишу начиная с 25 января - из полной уверенности в серьезности текущей ситуации с несложной экстраполяцией на ближацшее будущее.


Я на всякий случай уточню - может мы не так далеки в понимании ситуации, но пляшем от разных линеек в голове: для меня факт гибели 350 человек и более 1 млн переболевших ОРВИ за 3 месяца в одной только 37-миллионной Украине - это тоже очень серьезно. Но, к сожалению, это все относительно - во-первых, происходит с цикличностью сезон через два, во-вторых, сопоставимо с другими заразами вроде туберкулеза...

Поэтому текущая статистика из Китая и других стран, как бы цинично это ни звучало, не должна пугать до чертиков... Ну или давайте такое же внимание уделять проблемам аналогичной величины.

С начала эпидемического сезона в Украине зарегистрировано 346 лабораторно подтвержденных летальных случаев, вызванных гриппом и его осложнениями
https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_ ... 96318.html

  Corpocrator написав:К слову, недели полторы назад начался странный кашель, без насморка или какихто доп.симптомов, ранее такого за собой не замечал.


Поправляйтесь!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 01:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я в 2009 отбоялся уже, тут другое.
В плане эмоций я писал выше что имеется, паники или даже страха нету. На счет опасений за близких - тут некоторая досада от невозможности както реально предотвратить или повлиять на исход, но в общемто это всегда так


Туберкулез действительно мерзкая штука, но от него есть вакцина и отработанная схема лечения.
И что особенно важно, вероятность того, что пациентам с туберкулезом одномоментно понадобятся сотни коек в интенсиве, практически равна нулю, в отличие от короновирусной инфекции

Основное отличие от всего известного аналогичной величины- это те меры которые предпринял и предпринимает Китай, а теперь многие другие страны

  ol_zy написав:
  safonovstanislav написав:Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.

да нет. Либо действительно нет, либо протекает у нас как грипп с мизерной смертностью, а иначе бы у на тут тьма больных и умерших уже была бы...


С января еще участились случаи атипичной пневмонии (тоесть реально до 30% пациентов, по крайней мере в тернопольской области и западному региону, инфа из первых рук) и что, много об этом ктото слышал, даже в условиях короно-истерии? По Киеву в пульмонологиях вроде как тоже мест нет, но это инфа от одного малознакомого дядьки, хотя ему особо и не с чего жути нагонять


На последок:
первый зараженный в Бразилии, Сан-Пауло(13млн), вернулся из Италии 22го
Это было только вопросом времени
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 03:04

  freeze написав:.......
Как показала практика в Украине будет паника, по крайней мере первые месяцы, будут закрывать школы, в отдельных районах предприятия. ....

Возможен и другой вариант.
"у нас нет ни вируса, ни эпидемии". :)
Вчера у внука в 3 классе из 30 человек было 16, у знакомых в др. школе из 17 было 6. Позавчера вызывали внуку скорую (была высокая температура), когда врач была у нас ей позвонили и сообщили, что ещё 1 больница закрыта на приём больных детей, по её словам больницы забиты больными детьми. Но "у нас эпидемии нет".

А вообще, смотрю, так активно обсуждается вирус.
Народ, почитайте "Пир во время чумы" и расслабьтесь. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:44

  safonovstanislav написав:
  Surfer написав:Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .

Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.

Скалецкая же ясно сказала: "Тестировать каждого на коронавирус экономически нецелесообразно".
Занавес.
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