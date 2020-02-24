ЛАД написав:
Возможен и другой вариант.
"у нас нет ни вируса, ни эпидемии".
Вчера у внука в 3 классе из 30 человек было 16, у знакомых в др. школе из 17 было 6. Позавчера вызывали внуку скорую (была высокая температура), когда врач была у нас ей позвонили и сообщили, что ещё 1 больница закрыта на приём больных детей, по её словам больницы забиты больными детьми. Но "у нас эпидемии нет".
А вообще, смотрю, так активно обсуждается вирус.
Народ, почитайте "Пир во время чумы" и расслабьтесь.
Какой там пир во время чумы? На фоне забитых больниц урезали их финансирование - это уже кретинизм во время чумы.