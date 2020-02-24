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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:48

  ЛАД написав:
  freeze написав:.......
Как показала практика в Украине будет паника, по крайней мере первые месяцы, будут закрывать школы, в отдельных районах предприятия. ....

Возможен и другой вариант.
"у нас нет ни вируса, ни эпидемии". :)
Вчера у внука в 3 классе из 30 человек было 16, у знакомых в др. школе из 17 было 6. Позавчера вызывали внуку скорую (была высокая температура), когда врач была у нас ей позвонили и сообщили, что ещё 1 больница закрыта на приём больных детей, по её словам больницы забиты больными детьми. Но "у нас эпидемии нет".

А вообще, смотрю, так активно обсуждается вирус.
Народ, почитайте "Пир во время чумы" и расслабьтесь. :)

Какой там пир во время чумы? На фоне забитых больниц урезали их финансирование - это уже кретинизм во время чумы.
antey1969
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