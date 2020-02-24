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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:48

  ЛАД написав:
  freeze написав:.......
Как показала практика в Украине будет паника, по крайней мере первые месяцы, будут закрывать школы, в отдельных районах предприятия. ....

Возможен и другой вариант.
"у нас нет ни вируса, ни эпидемии". :)
Вчера у внука в 3 классе из 30 человек было 16, у знакомых в др. школе из 17 было 6. Позавчера вызывали внуку скорую (была высокая температура), когда врач была у нас ей позвонили и сообщили, что ещё 1 больница закрыта на приём больных детей, по её словам больницы забиты больными детьми. Но "у нас эпидемии нет".

А вообще, смотрю, так активно обсуждается вирус.
Народ, почитайте "Пир во время чумы" и расслабьтесь. :)

Какой там пир во время чумы? На фоне забитых больниц урезали их финансирование - это уже кретинизм во время чумы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо)
В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:16

  vetka написав:Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо)
В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.

не переживайте. Придет весна, полезет травка - каждому прибывшему будут еще и подорожник к лобику прикладывать... не пропадем!
А если серьезно, то в Италии и в Испании еще две-три недели назад в аэропортах был полнейший пофигизм. Там не только температуру не мерили, но и ставили всех прибывающих в одну длинную очередь с азиатами-масочниками на паспортном контроле. Типа "дай коронавирусу шанс"
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 26 лют, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:18

  antey1969 написав:
  vetka написав:Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо)
В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.

не переживайте. Придет весна, полезет травка - каждому прибывшему будут еще и подорожник к лобику прикладывать... не пропадем!

а я вообще не переживаю, у меня лично, если честно вся эта шумиха и паника только вызывают улыбку ))))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:20

  vetka написав:рукалицо)
В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.

Чтобы их наши колхозники камнями забросали?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:28

  Vint написав:
  vetka написав:рукалицо)
В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.

Чтобы их наши колхозники камнями забросали?

Это понятно. Только вот все эти псевдомеры защиты реально вызывают смех :(
vetka
 
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