freeze написав:....... Как показала практика в Украине будет паника, по крайней мере первые месяцы, будут закрывать школы, в отдельных районах предприятия. ....
Возможен и другой вариант. "у нас нет ни вируса, ни эпидемии". Вчера у внука в 3 классе из 30 человек было 16, у знакомых в др. школе из 17 было 6. Позавчера вызывали внуку скорую (была высокая температура), когда врач была у нас ей позвонили и сообщили, что ещё 1 больница закрыта на приём больных детей, по её словам больницы забиты больными детьми. Но "у нас эпидемии нет".
А вообще, смотрю, так активно обсуждается вирус. Народ, почитайте "Пир во время чумы" и расслабьтесь.
Какой там пир во время чумы? На фоне забитых больниц урезали их финансирование - это уже кретинизм во время чумы.
Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо) В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.
vetka написав:Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо) В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.
не переживайте. Придет весна, полезет травка - каждому прибывшему будут еще и подорожник к лобику прикладывать... не пропадем! А если серьезно, то в Италии и в Испании еще две-три недели назад в аэропортах был полнейший пофигизм. Там не только температуру не мерили, но и ставили всех прибывающих в одну длинную очередь с азиатами-масочниками на паспортном контроле. Типа "дай коронавирусу шанс"
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 26 лют, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
vetka написав:Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо) В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.
не переживайте. Придет весна, полезет травка - каждому прибывшему будут еще и подорожник к лобику прикладывать... не пропадем!
а я вообще не переживаю, у меня лично, если честно вся эта шумиха и паника только вызывают улыбку ))))