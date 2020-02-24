Додано: Сер 26 лют, 2020 11:28

Corpocrator написав: .



К слову, недели полторы назад начался странный кашель, без насморка или какихто доп.симптомов, ранее такого за собой не замечал. К слову, недели полторы назад начался странный кашель, без насморка или какихто доп.симптомов, ранее такого за собой не замечал.

Кстати, да, тоже недели две назад першение в горле, были симтомы ГРВИ, сразу Асиксин, отпустило, и не перешло в развитие, но неделю назад таки накрыло, причем те же симтомы начинается с першения в горле, потом сухой кашель, и без температуры, точнее даже с ниже нормы 36,2-36,4, насморка нет вообще за все время течения заболевания, через два-три дня, кашель становится более глубоким, и неожиданно мокрым, температура становится 37-37,2, через сутки мокрый кашель становится глубоким и надрывным, температура вырастает 37,5-38.И подобные симптомы у всей семьи + периодическая головная боль, причем у маленьких детей, прошло практически незаметно, только легкий, кашель пару дней и температура 37, у жены, немного сложнее, но до глубокого не дошло, у меня самый сложный случай, рентген легких - нормальный, и через три дня глубокого мокрого кашля, пошло уменьшение глубины кашля и выздоровление.Странное совпадение?