RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:48

  ЛАД написав:
  freeze написав:.......
Как показала практика в Украине будет паника, по крайней мере первые месяцы, будут закрывать школы, в отдельных районах предприятия. ....

Возможен и другой вариант.
"у нас нет ни вируса, ни эпидемии". :)
Вчера у внука в 3 классе из 30 человек было 16, у знакомых в др. школе из 17 было 6. Позавчера вызывали внуку скорую (была высокая температура), когда врач была у нас ей позвонили и сообщили, что ещё 1 больница закрыта на приём больных детей, по её словам больницы забиты больными детьми. Но "у нас эпидемии нет".

А вообще, смотрю, так активно обсуждается вирус.
Народ, почитайте "Пир во время чумы" и расслабьтесь. :)

Какой там пир во время чумы? На фоне забитых больниц урезали их финансирование - это уже кретинизм во время чумы.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9034
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 2381 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо)
В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.
vetka
 
Повідомлень: 6133
З нами з: 04.03.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:16

  vetka написав:Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо)
В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.

не переживайте. Придет весна, полезет травка - каждому прибывшему будут еще и подорожник к лобику прикладывать... не пропадем!
А если серьезно, то в Италии и в Испании еще две-три недели назад в аэропортах был полнейший пофигизм. Там не только температуру не мерили, но и ставили всех прибывающих в одну длинную очередь с азиатами-масочниками на паспортном контроле. Типа "дай коронавирусу шанс"
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 26 лют, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9034
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 2381 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:18

  antey1969 написав:
  vetka написав:Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо)
В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.

не переживайте. Придет весна, полезет травка - каждому прибывшему будут еще и подорожник к лобику прикладывать... не пропадем!

а я вообще не переживаю, у меня лично, если честно вся эта шумиха и паника только вызывают улыбку ))))
vetka
 
Повідомлень: 6133
З нами з: 04.03.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:20

  vetka написав:рукалицо)
В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.

Чтобы их наши колхозники камнями забросали?
Vint
 
Повідомлень: 1288
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:28

  Vint написав:
  vetka написав:рукалицо)
В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.

Чтобы их наши колхозники камнями забросали?

Это понятно. Только вот все эти псевдомеры защиты реально вызывают смех :(
vetka
 
Повідомлень: 6133
З нами з: 04.03.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Vint написав:Чтобы их наши колхозники камнями забросали?

В нас вже давно немає колгоспів, а камінням лікують тільки мусульмани, від б..ства. :)
Ну, подумаєш, кинули тітушки пару камінців - то це треба весь час згадувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10055
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1109 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пару свежих рейтингов стран мира по индексу здоровья и уровню систем здравоохранения и место Украины в них

Также пюстраны в топах интересны для рассмотрения


Legatum (114 из 167, между Кенией и Бангладеш)
https://www.prosperity.com/rankings


Bloomberg (93 из 167, и это еще подросли на 6 мест)
https://thebabel.net/news/26338-ukraina ... st-poziciy

Numbeo (81 из 89, между Ирландией и Казахстаном)
https://nonews.co/directory/lists/count ... care-index

Коррупция убивает
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 06.01.15
Подякував: 176 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:28

  Corpocrator написав:.

К слову, недели полторы назад начался странный кашель, без насморка или какихто доп.симптомов, ранее такого за собой не замечал.

Кстати, да, тоже недели две назад першение в горле, были симтомы ГРВИ, сразу Асиксин, отпустило, и не перешло в развитие, но неделю назад таки накрыло, причем те же симтомы начинается с першения в горле, потом сухой кашель, и без температуры, точнее даже с ниже нормы 36,2-36,4, насморка нет вообще за все время течения заболевания, через два-три дня, кашель становится более глубоким, и неожиданно мокрым, температура становится 37-37,2, через сутки мокрый кашель становится глубоким и надрывным, температура вырастает 37,5-38.

И подобные симптомы у всей семьи + периодическая головная боль, причем у маленьких детей, прошло практически незаметно, только легкий, кашель пару дней и температура 37, у жены, немного сложнее, но до глубокого не дошло, у меня самый сложный случай, рентген легких - нормальный, и через три дня глубокого мокрого кашля, пошло уменьшение глубины кашля и выздоровление.

Странное совпадение?
_Mykola_
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 09.02.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:35

  antey1969 написав:
  safonovstanislav написав:
  Surfer написав:Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .

Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.

Скалецкая же ясно сказала: "Тестировать каждого на коронавирус экономически нецелесообразно".
Занавес.

Я бы и сам заплатил за тест, и так сделали наверно многие, но если такое разрешить, то неожиданно окажется что у нас он давно есть...
А это не входит в планы зе команды :twisted:
_Mykola_
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 09.02.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 107108109110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Danik, Investor_33, shikatoki2, vano80, Vitaka, Zebra, Дед Мороз і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6799 1515023
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 10:40
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.