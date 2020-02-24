freeze написав:....... Как показала практика в Украине будет паника, по крайней мере первые месяцы, будут закрывать школы, в отдельных районах предприятия. ....
Возможен и другой вариант. "у нас нет ни вируса, ни эпидемии". Вчера у внука в 3 классе из 30 человек было 16, у знакомых в др. школе из 17 было 6. Позавчера вызывали внуку скорую (была высокая температура), когда врач была у нас ей позвонили и сообщили, что ещё 1 больница закрыта на приём больных детей, по её словам больницы забиты больными детьми. Но "у нас эпидемии нет".
А вообще, смотрю, так активно обсуждается вирус. Народ, почитайте "Пир во время чумы" и расслабьтесь.
Какой там пир во время чумы? На фоне забитых больниц урезали их финансирование - это уже кретинизм во время чумы.
Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо) В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.
vetka написав:Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо) В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.
не переживайте. Придет весна, полезет травка - каждому прибывшему будут еще и подорожник к лобику прикладывать... не пропадем! А если серьезно, то в Италии и в Испании еще две-три недели назад в аэропортах был полнейший пофигизм. Там не только температуру не мерили, но и ставили всех прибывающих в одну длинную очередь с азиатами-масочниками на паспортном контроле. Типа "дай коронавирусу шанс"
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 26 лют, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
vetka написав:Я бы на месте украинцев находящихся в Италии тоже не собиралась бы ехать обратно, в Италии хоть медицина есть, если что - спасут. А у нас... (рукалицо) В Борисполе всем прилетевшим меряют температуру, капец, по правильному всех прибывших, нужно как минимум на карантин отправлять, но у нас всегда все через одно место.
не переживайте. Придет весна, полезет травка - каждому прибывшему будут еще и подорожник к лобику прикладывать... не пропадем!
а я вообще не переживаю, у меня лично, если честно вся эта шумиха и паника только вызывают улыбку ))))
К слову, недели полторы назад начался странный кашель, без насморка или какихто доп.симптомов, ранее такого за собой не замечал.
Кстати, да, тоже недели две назад першение в горле, были симтомы ГРВИ, сразу Асиксин, отпустило, и не перешло в развитие, но неделю назад таки накрыло, причем те же симтомы начинается с першения в горле, потом сухой кашель, и без температуры, точнее даже с ниже нормы 36,2-36,4, насморка нет вообще за все время течения заболевания, через два-три дня, кашель становится более глубоким, и неожиданно мокрым, температура становится 37-37,2, через сутки мокрый кашель становится глубоким и надрывным, температура вырастает 37,5-38.
И подобные симптомы у всей семьи + периодическая головная боль, причем у маленьких детей, прошло практически незаметно, только легкий, кашель пару дней и температура 37, у жены, немного сложнее, но до глубокого не дошло, у меня самый сложный случай, рентген легких - нормальный, и через три дня глубокого мокрого кашля, пошло уменьшение глубины кашля и выздоровление.
Surfer написав:Что касается Украины еще до вчерашнего дня у нас было аж 100 тест систем - вчера воз добавил до 1000 шт - на 37 млн населения - это о средствах диагностики и ответ на вопрос почему у нас до сих пор 0 выявленных случаев, как в бангладеше и пакистане .
Нет тест-систем, нет эпидемии - всё просто.
Скалецкая же ясно сказала: "Тестировать каждого на коронавирус экономически нецелесообразно". Занавес.
Я бы и сам заплатил за тест, и так сделали наверно многие, но если такое разрешить, то неожиданно окажется что у нас он давно есть... А это не входит в планы зе команды