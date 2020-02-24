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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лют, 2020 12:18
задусайтесь, зачем раздувают хайп вокруг короновируса!
От других инфекций в мире в 10 раз больше умирает и молчат!
А тут вдруг такой хайп.
Подумайте!
К чему ведут общественное мнение
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Yuri_61
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:19
Yuri_61 написав:
задусайтесь, зачем раздувают хайп вокруг короновируса!
От других инфекций в мире в 10 раз больше умирает и молчат!
А тут вдруг такой хайп.
Подумайте!
К чему ведут общественное мнение
У других инфекций динамика распространения не такая красивая...
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Grey001
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:32
vetka написав: antey1969 написав:
не переживайте. Придет весна, полезет травка - каждому прибывшему будут еще и подорожник к лобику прикладывать... не пропадем!
а я вообще не переживаю, у меня лично, если честно вся эта шумиха и паника только вызывают улыбку ))))
Как анекдот читаю эту ветку .
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moldashavanin
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:48
ЛАД написав: freeze написав:
Как показала практика в Украине будет паника, по крайней мере первые месяцы, будут закрывать школы, в отдельных районах предприятия. ....
Возможен и другой вариант.
"у нас нет ни вируса, ни эпидемии".
Вчера у внука в 3 классе из 30 человек было 16, у знакомых в др. школе из 17 было 6. Позавчера вызывали внуку скорую (была высокая температура), когда врач была у нас ей позвонили и сообщили, что ещё 1 больница закрыта на приём больных детей, по её словам больницы забиты больными детьми. Но "у нас эпидемии нет".
Вообще странно, что в Харьковской области закрыто уже более 40 школ, а в самом городе их единицы (да и то какие-то специальные)
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:10
Кстати, Ухань - это город-побратим Киева.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:12
freeze написав:
Кстати, Ухань - это город-побратим Киева.
Думаете, нужно срочно обменяться делегациями?)))
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antey1969
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:28
Yuri_61 написав:
задусайтесь, зачем раздувают хайп вокруг короновируса!
От других инфекций в мире в 10 раз больше умирает и молчат!
А тут вдруг такой хайп.Подумайте!
К чему ведут общественное мнение
И зачем?
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vetka
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