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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:18

задусайтесь, зачем раздувают хайп вокруг короновируса!
От других инфекций в мире в 10 раз больше умирает и молчат!
А тут вдруг такой хайп.
Подумайте!
К чему ведут общественное мнение
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:19

  Yuri_61 написав:задусайтесь, зачем раздувают хайп вокруг короновируса!
От других инфекций в мире в 10 раз больше умирает и молчат!
А тут вдруг такой хайп.
Подумайте!
К чему ведут общественное мнение

У других инфекций динамика распространения не такая красивая...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:32

  vetka написав:
  antey1969 написав:не переживайте. Придет весна, полезет травка - каждому прибывшему будут еще и подорожник к лобику прикладывать... не пропадем!

а я вообще не переживаю, у меня лично, если честно вся эта шумиха и паника только вызывают улыбку ))))


Как анекдот читаю эту ветку .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 12:48

  ЛАД написав:
  freeze написав:Как показала практика в Украине будет паника, по крайней мере первые месяцы, будут закрывать школы, в отдельных районах предприятия. ....
Возможен и другой вариант.
"у нас нет ни вируса, ни эпидемии". :)
Вчера у внука в 3 классе из 30 человек было 16, у знакомых в др. школе из 17 было 6. Позавчера вызывали внуку скорую (была высокая температура), когда врач была у нас ей позвонили и сообщили, что ещё 1 больница закрыта на приём больных детей, по её словам больницы забиты больными детьми. Но "у нас эпидемии нет".

Вообще странно, что в Харьковской области закрыто уже более 40 школ, а в самом городе их единицы (да и то какие-то специальные)
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, Ухань - это город-побратим Киева.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:12

  freeze написав:Кстати, Ухань - это город-побратим Киева.

Думаете, нужно срочно обменяться делегациями?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:28

  Yuri_61 написав:задусайтесь, зачем раздувают хайп вокруг короновируса!
От других инфекций в мире в 10 раз больше умирает и молчат!
А тут вдруг такой хайп.
Подумайте!
К чему ведут общественное мнение

И зачем?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 13:31

  freeze написав:Кстати, Ухань - это город-побратим Киева.

а почему кстати? :D :D
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