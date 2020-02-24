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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:27

  Corpocrator написав:zРадио
Я буду очень рад ошибаться.
Ну или хотябы если вирус в процессе передачи и мутаций ослабнет до уровня обычного гриппа, а мировая экономика будет цвести и пахнуть.

Если это всё рассосется по сценарию 2009 года - обязательно отпишусь, что вообще так ужасно ошибся и сжую одну из оставшихся масок.


Не в моих правилах давать советы, но я бы не обращал внимания на потоки злопыхания некоторых адептов "без паники", бо знаком с такими и в жизни - потом оказывается, что у них всё давно заготовлено на случай серьёзной опасности и готовы пути-места отъезда. А на публике они саркастически насмехаются над "паникёрами" и "зраофилами". Совсем, как при совке для основной части населения - всё в норме и не волнуйтесь!
Так и сейчас в стране - керманычи трындят, шо боятся нечего и подпевалы на ветке вторят им, но и те, и другие уже смазали свои лыжи и поставили их в прихожей. 8)
Востаннє редагувалось swan forever в Сер 26 лют, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:35

  vetka написав:
  freeze написав:Кстати, Ухань - это город-побратим Киева.

а почему кстати? :D :D

Потому шта це автохтона українська назва!!!
У нас начальником участка (236- Надднепрянская) был Ухань, родом с Кировоградщины.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:44

  freeze написав:Тоже что ли пойти затариться, стандартный набор - соль, спички, водка, сухари, макароны, консервы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Водка, ослабляет иммунитет и дает обратный эффект. :mrgreen:
Разве что для обеззараживания поверхностей, но для этого проще бактерицидную лампу завести и не переводить продукт. :mrgreen:
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