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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:27

  Corpocrator написав:zРадио
Я буду очень рад ошибаться.
Ну или хотябы если вирус в процессе передачи и мутаций ослабнет до уровня обычного гриппа, а мировая экономика будет цвести и пахнуть.

Если это всё рассосется по сценарию 2009 года - обязательно отпишусь, что вообще так ужасно ошибся и сжую одну из оставшихся масок.


Не в моих правилах давать советы, но я бы не обращал внимания на потоки злопыхания некоторых адептов "без паники", бо знаком с такими и в жизни - потом оказывается, что у них всё давно заготовлено на случай серьёзной опасности и готовы пути-места отъезда. А на публике они саркастически насмехаются над "паникёрами" и "зраофилами". Совсем, как при совке для основной части населения - всё в норме и не волнуйтесь!
Так и сейчас в стране - керманычи трындят, шо боятся нечего и подпевалы на ветке вторят им, но и те, и другие уже смазали свои лыжи и поставили их в прихожей. 8)
Востаннє редагувалось swan forever в Сер 26 лют, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:35

  vetka написав:
  freeze написав:Кстати, Ухань - это город-побратим Киева.

а почему кстати? :D :D

Потому шта це автохтона українська назва!!!
У нас начальником участка (236- Надднепрянская) был Ухань, родом с Кировоградщины.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 14:44

  freeze написав:Тоже что ли пойти затариться, стандартный набор - соль, спички, водка, сухари, макароны, консервы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Водка, ослабляет иммунитет и дает обратный эффект. :mrgreen:
Разве что для обеззараживания поверхностей, но для этого проще бактерицидную лампу завести и не переводить продукт. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В XXI веке первой пандемией стало распространение свиного гриппа A (H1N1) в 2009 году. Общее число жертв болезни ВОЗ оценивает в диапазоне от 100 тыс. до 400 тыс. человек. О прекращении пандемии руководство организации объявило в августе 2010 года.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/26/02/2020/5 ... 1b6f88a384

Друга, скоріш за все, переплюне першу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Впервые в Китае количество заболевших #коронавирус
МЕНЬШЕ, чем в остальном Мире.

Теперь Китай опасается приезда корейцев, которые бегут от эпидемии в своей стране и могут спровоцировать повторные вспышки в Китае..

14% «вылеченных» пациентов с # COVID19 в провинции # Гуандун в Китае снова получили положительный результат.

в Румынии на подозрении уже 25 человек, 15 изолированы в инфекционных больницах, 10 изолированы по месту жительства, взяты пробы, идёт обследование, результатов пока нет

все контактировали с итальянцем, позднее госпитализированным в итальянском Римини с подтверждённым диагнозом

по поводу комментариев что все паникуют.. был тут в двадцать числах января на форумах русскоязычных жителей Китая один комментатор.. тоже в Шанхае рассказывал как все выдумано, а 21 свинтил последним самолетом оттуда.. потом радовался что успел выскочить и как он был неправ..
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:30

  _Mykola_ написав:Водка, ослабляет иммунитет и дает обратный эффект

Так не обязательно водку пить. Её можно использовать как платёжное средство, менять на еду и лекарства. Почитайте про регионы, которые были охвачены войной. Местные бумажные деньги обнуляют свою стоимость. А, вот, водка - лучшая денежная единица
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