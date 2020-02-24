Corpocrator написав:zРадио Я буду очень рад ошибаться. Ну или хотябы если вирус в процессе передачи и мутаций ослабнет до уровня обычного гриппа, а мировая экономика будет цвести и пахнуть.
Если это всё рассосется по сценарию 2009 года - обязательно отпишусь, что вообще так ужасно ошибся и сжую одну из оставшихся масок.
Не в моих правилах давать советы, но я бы не обращал внимания на потоки злопыхания некоторых адептов "без паники", бо знаком с такими и в жизни - потом оказывается, что у них всё давно заготовлено на случай серьёзной опасности и готовы пути-места отъезда. А на публике они саркастически насмехаются над "паникёрами" и "зраофилами". Совсем, как при совке для основной части населения - всё в норме и не волнуйтесь! Так и сейчас в стране - керманычи трындят, шо боятся нечего и подпевалы на ветке вторят им, но и те, и другие уже смазали свои лыжи и поставили их в прихожей.
Востаннє редагувалось swan forever в Сер 26 лют, 2020 14:36, всього редагувалось 1 раз.
В XXI веке первой пандемией стало распространение свиного гриппа A (H1N1) в 2009 году. Общее число жертв болезни ВОЗ оценивает в диапазоне от 100 тыс. до 400 тыс. человек. О прекращении пандемии руководство организации объявило в августе 2010 года.
Впервые в Китае количество заболевших #коронавирус МЕНЬШЕ, чем в остальном Мире.
Теперь Китай опасается приезда корейцев, которые бегут от эпидемии в своей стране и могут спровоцировать повторные вспышки в Китае..
14% «вылеченных» пациентов с # COVID19 в провинции # Гуандун в Китае снова получили положительный результат.
в Румынии на подозрении уже 25 человек, 15 изолированы в инфекционных больницах, 10 изолированы по месту жительства, взяты пробы, идёт обследование, результатов пока нет
все контактировали с итальянцем, позднее госпитализированным в итальянском Римини с подтверждённым диагнозом
по поводу комментариев что все паникуют.. был тут в двадцать числах января на форумах русскоязычных жителей Китая один комментатор.. тоже в Шанхае рассказывал как все выдумано, а 21 свинтил последним самолетом оттуда.. потом радовался что успел выскочить и как он был неправ..
_Mykola_ написав:Водка, ослабляет иммунитет и дает обратный эффект
Так не обязательно водку пить. Её можно использовать как платёжное средство, менять на еду и лекарства. Почитайте про регионы, которые были охвачены войной. Местные бумажные деньги обнуляют свою стоимость. А, вот, водка - лучшая денежная единица
swan forever написав:Не в моих правилах давать советы, но я бы не обращал внимания на потоки злопыхания некоторых адептов "без паники", бо знаком с такими и в жизни - потом оказывается, что у них всё давно заготовлено на случай серьёзной опасности и готовы пути-места отъезда. А на публике они саркастически насмехаются над "паникёрами" и "зраофилами". Совсем, как при совке для основной части населения - всё в норме и не волнуйтесь! Так и сейчас в стране - керманычи трындят, шо боятся нечего и подпевалы на ветке вторят им, но и те, и другие уже смазали свои лыжи и поставили их в прихожей.
А по сути претензии - у меня в домашней аптечке как сейчас, так и всегда 2 пачки Тамифлю (озельтамивира 75 мг), единственного доступного на нашем рынке противогриппозного препарата с доказанной эффективностью. Фуфломицинами не лечусь, противогазами, гречками и святой водой не запасаюсь