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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:57

  _Mykola_ написав:Кстати, да, тоже недели две назад першение в горле, были симтомы ГРВИ, сразу Асиксин, отпустило, и не перешло в развитие, но неделю назад таки накрыло


Искренне надеюсь, что самолечение симптомов неизвестной ОРВИ токсичным препаратом не повлияет на способность вашего иммунитета сопротивляться коронавирусу, если это понадобится...

Амиксин (Лавомакс/Тилорон/Тилаксин/Amixin/Tilorone): индуктор образования интерферона, по заявлению производителя борется с герпесом и гриппом. Может быть что-то и индуцирует, но в нормальной части мира запрещён из-за доказанных серьёзных побочек вроде эмбриотоксичности [26], [27] (в старых исследованиях это отрицалось: [28], [29]) и провоцирования мукополисахаридоза [30]. Имеет РКИ 81 года по лечению рака молочной железы (неуд) [31]. Немецкий справочник хим. веществ говорит, что Клинические исследования остановлены по причине побочных явлений [32]. Засим Cochrane Reviews, FDA, RXlist, ВОЗ, ФК и гайды о нём не знают, в России он рекламируется на каждом углу, Pubmed — 4 мелких РКИ (и 193 описательные работы, в основном на мышках), ни одного мета-анализа. Хороший разбор данных об амиксине здесь: [33].

https://encyclopatia.ru/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%BE%D0%B2
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:57

  swan forever написав:
  Corpocrator написав:zРадио
Я буду очень рад ошибаться.
Ну или хотябы если вирус в процессе передачи и мутаций ослабнет до уровня обычного гриппа, а мировая экономика будет цвести и пахнуть.

Если это всё рассосется по сценарию 2009 года - обязательно отпишусь, что вообще так ужасно ошибся и сжую одну из оставшихся масок.


Не в моих правилах давать советы, но я бы не обращал внимания на потоки злопыхания некоторых адептов "без паники", бо знаком с такими и в жизни - потом оказывается, что у них всё давно заготовлено на случай серьёзной опасности и готовы пути-места отъезда. А на публике они саркастически насмехаются над "паникёрами" и "зраофилами". Совсем, как при совке для основной части населения - всё в норме и не волнуйтесь!
Так и сейчас в стране - керманычи трындят, шо боятся нечего и подпевалы на ветке вторят им, но и те, и другие уже смазали свои лыжи и поставили их в прихожей. 8)


Ничего не буду делать ! Масок и жаропонижающих лекарств не куплю .
буду ходить по городу во время эпидемии
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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а где глава и лицо минздрава мадам Скалецкая , отдыхает в домике в Новых Санжарах?
уже даже люди пишут про долбо..бизм и пофигизм..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:21

moldashavanin
может тогда и ветку не стоит читать? вам же все по..
vladislavlvov
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