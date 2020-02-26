swan forever написав:

Corpocrator написав: zРадио

Я буду очень рад ошибаться.

Ну или хотябы если вирус в процессе передачи и мутаций ослабнет до уровня обычного гриппа, а мировая экономика будет цвести и пахнуть.



Если это всё рассосется по сценарию 2009 года - обязательно отпишусь, что вообще так ужасно ошибся и сжую одну из оставшихся масок. Я буду очень рад ошибаться.Ну или хотябы если вирус в процессе передачи и мутаций ослабнет до уровня обычного гриппа, а мировая экономика будет цвести и пахнуть.Если это всё рассосется по сценарию 2009 года - обязательно отпишусь, что вообще так ужасно ошибся и сжую одну из оставшихся масок.

Не в моих правилах давать советы, но я бы не обращал внимания на потоки злопыхания некоторых адептов "без паники", бо знаком с такими и в жизни - потом оказывается, что у них всё давно заготовлено на случай серьёзной опасности и готовы пути-места отъезда. А на публике они саркастически насмехаются над "паникёрами" и "зраофилами". Совсем, как при совке для основной части населения - всё в норме и не волнуйтесь!Так и сейчас в стране - керманычи трындят, шо боятся нечего и подпевалы на ветке вторят им, но и те, и другие уже смазали свои лыжи и поставили их в прихожей.