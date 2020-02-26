_Mykola_ написав:Кстати, да, тоже недели две назад першение в горле, были симтомы ГРВИ, сразу Асиксин, отпустило, и не перешло в развитие, но неделю назад таки накрыло
Искренне надеюсь, что самолечение симптомов неизвестной ОРВИ токсичным препаратом не повлияет на способность вашего иммунитета сопротивляться коронавирусу, если это понадобится...
Амиксин (Лавомакс/Тилорон/Тилаксин/Amixin/Tilorone): индуктор образования интерферона, по заявлению производителя борется с герпесом и гриппом. Может быть что-то и индуцирует, но в нормальной части мира запрещён из-за доказанных серьёзных побочек вроде эмбриотоксичности [26], [27] (в старых исследованиях это отрицалось: [28], [29]) и провоцирования мукополисахаридоза [30]. Имеет РКИ 81 года по лечению рака молочной железы (неуд) [31]. Немецкий справочник хим. веществ говорит, что Клинические исследования остановлены по причине побочных явлений [32]. Засим Cochrane Reviews, FDA, RXlist, ВОЗ, ФК и гайды о нём не знают, в России он рекламируется на каждом углу, Pubmed — 4 мелких РКИ (и 193 описательные работы, в основном на мышках), ни одного мета-анализа. Хороший разбор данных об амиксине здесь: [33].
Corpocrator написав:zРадио Я буду очень рад ошибаться. Ну или хотябы если вирус в процессе передачи и мутаций ослабнет до уровня обычного гриппа, а мировая экономика будет цвести и пахнуть.
Если это всё рассосется по сценарию 2009 года - обязательно отпишусь, что вообще так ужасно ошибся и сжую одну из оставшихся масок.
Не в моих правилах давать советы, но я бы не обращал внимания на потоки злопыхания некоторых адептов "без паники", бо знаком с такими и в жизни - потом оказывается, что у них всё давно заготовлено на случай серьёзной опасности и готовы пути-места отъезда. А на публике они саркастически насмехаются над "паникёрами" и "зраофилами". Совсем, как при совке для основной части населения - всё в норме и не волнуйтесь! Так и сейчас в стране - керманычи трындят, шо боятся нечего и подпевалы на ветке вторят им, но и те, и другие уже смазали свои лыжи и поставили их в прихожей.
Ничего не буду делать ! Масок и жаропонижающих лекарств не куплю . буду ходить по городу во время эпидемии
а где глава и лицо минздрава мадам Скалецкая , отдыхает в домике в Новых Санжарах? уже даже люди пишут про долбо..бизм и пофигизм..
Министр здравоохранения блокирована - мерить температуру в Борисполе некому, только она знает, как запустить инфракрасный сканер. С нетерпением до дрожи в коленках ждем, когда Зорянку выпустят на оперативный простор. Она станет посреди Борисполя в своем единственном на всю Украину скафандре, и как начнет всем без жалости ставить градусники в три смены. А пока терпите, в крайнем случае бейте коварный вирус тапками, где только увидите. А еще, говорят, ссаные тряпки помогают...
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 26 лют, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Народ. Читаю и диву даюсь. Ведь точно такое же нагнетание обстановки у нас в Украине было осенью 2009 года. И что? и ничего. Только тогдашний премьерминист потратил бюджетные средства на покупку швейцарской вакцины. Но она за это вроде отсидела