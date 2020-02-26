Штаты руками, ногами и рогамм уперлись - лишь бы не спровоцировать панику на биржах.
Даже пришлось тестовые комплекты отовсюду отозвать, я даже теперь не уверен, что они реально бракованные были, как утверждается.
В тоже время лаборатории сертифицированные(!) делать тестирование - максималтно загрузили гриппозными тестами, а всем другим FDA просто не дает разрешение, хотя как оказалось лаборий способных делать тестирование более чем достаточно. А на сейчас есть 5 сертифицированных лаб.
За день сделали 5 тестов, по 1 тесту на кажду лабу, теперь аж 416 за всё время.лол
Половина функционеров поет прекрасную маркизу, в то время как глава МОЗ уже не выдержала и дала пресс-конференцию где призвала готовиться к серьезному нарушению привычного уклада жизни, в связи с тем, что остановить распространение не выйдет.
ПС. Если нефть пробьет полтосик, даже не представляю где остановится и не похоже, что есть силенки этот пробой остановить.
2ПС. Говорят Китай на низах откупил много акций локальных компаний и сидит в потной рученке зажав триллион чтоб также на низах откупить забугром
3ПС. Против гриппа типа А очень эфыективен римантадин, несмотря на все мутации. (СМБШДВЗ. Проконсультуйтеся з лікарем)
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 26 лют, 2020 21:25, всього редагувалось 3 разів.
dima_beleb написав:Народ. Читаю и диву даюсь. Ведь точно такое же нагнетание обстановки у нас в Украине было осенью 2009 года. И что? и ничего. Только тогдашний премьерминист потратил бюджетные средства на покупку швейцарской вакцины. Но она за это вроде отсидела
Отсидела Юля по наветам Януковича. А в плане эпидемий завегда лучше перебдеть, чем быть похоренным на кладбище.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
dima_beleb написав:Народ. Читаю и диву даюсь. Ведь точно такое же нагнетание обстановки у нас в Украине было осенью 2009 года. И что? и ничего. Только тогдашний премьерминист потратил бюджетные средства на покупку швейцарской вакцины. Но она за это вроде отсидела
Отсидела Юля по наветам Януковича. А в плане эпидемий завегда лучше перебдеть, чем быть похоренным на кладбище.
Вы не поняли мой посыл. А посыл быт таков: в Украине в 2009 году была эпидемия свиного гриппа? В реальности!!!!!!! Или больше паники по ТВ нагоняли?!
Тоже самое и сейчас, только в масштабах всех планеты: больше раздувания с СМИ, чем реальной опасности.
Реальный вопрос: кто и для чего это делает?? Возможно раздувание в СМИ - это операция прикрытие перед новым мировым кризисом?
За результатами моделювання у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.
dima_beleb написав:Тоже самое и сейчас, только в масштабах всех планеты: больше раздувания с СМИ, чем реальной опасности.
Реальный вопрос: кто и для чего это делает?? Возможно раздувание в СМИ - это операция прикрытие перед новым мировым кризисом
Всё сказки, все дураки, и только нам по фиг ))) Сильно подозреваю, что количество похуистичных украинцев, умерших от коронавируса, будет самым большим в Европе, все предпосылки для этого есть, имхо. Могу даже поспорить, что победить в этом вопросе Украину не удастся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
dima_beleb написав:Тоже самое и сейчас, только в масштабах всех планеты: больше раздувания с СМИ, чем реальной опасности.
Реальный вопрос: кто и для чего это делает?? Возможно раздувание в СМИ - это операция прикрытие перед новым мировым кризисом
Всё сказки, все дураки, и только нам по фиг ))) Сильно подозреваю, что количество похуистичных украинцев, умерших от коронавируса, будет самым большим в Европе, все предпосылки для этого есть, имхо. Могу даже поспорить, что победить в этом вопросе Украину не удастся.
с 1 апреля распускаються туберкулезные диспансеры и лечебницы. вот это будет сильнее виртуального короновируса.
vladislavlvov написав:Пока все сфокусированы на #коронавирус-е В Нигерии разразилась наибольшая в истории эпидемия Лихорадки Ласса(это нечто вроде еще одной Эболы). Более 600 зараженных Более 100 погибших за 7 недель
Наконецто хоть кто-то начал раздупляться. Великобритания начинает тестировать ВСЕХ с симптомами, а не только имеющих историю путешествий или предварительный контакт с зараженными #коронавирус
это еще раз подтверждает то, что короновиррус - это виртуальная история.