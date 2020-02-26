Додано: Сер 26 лют, 2020 21:10

Штаты руками, ногами и рогамм уперлись - лишь бы не спровоцировать панику на биржах.



Даже пришлось тестовые комплекты отовсюду отозвать, я даже теперь не уверен, что они реально бракованные были, как утверждается.



В тоже время лаборатории сертифицированные(!) делать тестирование - максималтно загрузили гриппозными тестами, а всем другим FDA просто не дает разрешение, хотя как оказалось лаборий способных делать тестирование более чем достаточно. А на сейчас есть 5 сертифицированных лаб.



За день сделали 5 тестов, по 1 тесту на кажду лабу, теперь аж 416 за всё время.лол



Половина функционеров поет прекрасную маркизу, в то время как глава МОЗ уже не выдержала и дала пресс-конференцию где призвала готовиться к серьезному нарушению привычного уклада жизни, в связи с тем, что остановить распространение не выйдет.



ПС. Если нефть пробьет полтосик, даже не представляю где остановится и не похоже, что есть силенки этот пробой остановить.



2ПС. Говорят Китай на низах откупил много акций локальных компаний и сидит в потной рученке зажав триллион чтоб также на низах откупить забугром



3ПС. Против гриппа типа А очень эфыективен римантадин, несмотря на все мутации.

(СМБШДВЗ. Проконсультуйтеся з лікарем)

Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 26 лют, 2020 21:25, всього редагувалось 3 разів.

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