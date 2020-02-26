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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 112113114115>
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Штаты руками, ногами и рогамм уперлись - лишь бы не спровоцировать панику на биржах.

Даже пришлось тестовые комплекты отовсюду отозвать, я даже теперь не уверен, что они реально бракованные были, как утверждается.

В тоже время лаборатории сертифицированные(!) делать тестирование - максималтно загрузили гриппозными тестами, а всем другим FDA просто не дает разрешение, хотя как оказалось лаборий способных делать тестирование более чем достаточно. А на сейчас есть 5 сертифицированных лаб.

За день сделали 5 тестов, по 1 тесту на кажду лабу, теперь аж 416 за всё время.лол

Половина функционеров поет прекрасную маркизу, в то время как глава МОЗ уже не выдержала и дала пресс-конференцию где призвала готовиться к серьезному нарушению привычного уклада жизни, в связи с тем, что остановить распространение не выйдет.

ПС. Если нефть пробьет полтосик, даже не представляю где остановится и не похоже, что есть силенки этот пробой остановить.

2ПС. Говорят Китай на низах откупил много акций локальных компаний и сидит в потной рученке зажав триллион чтоб также на низах откупить забугром

3ПС. Против гриппа типа А очень эфыективен римантадин, несмотря на все мутации.
(СМБШДВЗ. Проконсультуйтеся з лікарем)
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 26 лют, 2020 21:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:13

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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

dima_beleb написав:Народ. Читаю и диву даюсь.
Ведь точно такое же нагнетание обстановки у нас в Украине было осенью 2009 года.
И что? и ничего.
Только тогдашний премьерминист потратил бюджетные средства на покупку швейцарской вакцины. Но она за это вроде отсидела :)


Отсидела Юля по наветам Януковича.
А в плане эпидемий завегда лучше перебдеть, чем быть похоренным на кладбище.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:45

  freeze написав:
dima_beleb написав:Народ. Читаю и диву даюсь.
Ведь точно такое же нагнетание обстановки у нас в Украине было осенью 2009 года.
И что? и ничего.
Только тогдашний премьерминист потратил бюджетные средства на покупку швейцарской вакцины. Но она за это вроде отсидела :)


Отсидела Юля по наветам Януковича.
А в плане эпидемий завегда лучше перебдеть, чем быть похоренным на кладбище.

Вы не поняли мой посыл.
А посыл быт таков: в Украине в 2009 году была эпидемия свиного гриппа? В реальности!!!!!!! Или больше паники по ТВ нагоняли?!

Тоже самое и сейчас, только в масштабах всех планеты: больше раздувания с СМИ, чем реальной опасности.

Реальный вопрос: кто и для чего это делает?? Возможно раздувание в СМИ - это операция прикрытие перед новым мировым кризисом?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:56

РНБО зробило заяву:
http://www.rnbo.gov.ua/news/3497.html
Заголовок і діаграмма нормальні, але передостанній абзац:

За результатами моделювання у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.


Вже понесли новостні сайти друкувати цей треш.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вообщето смертельной может оказаться любая болезнь для возраста 80+
даже сквозняк.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:12

Пока все сфокусированы на #коронавирус-е
В Нигерии разразилась наибольшая в истории эпидемия Лихорадки Ласса(это нечто вроде еще одной Эболы).
Более 600 зараженных
Более 100 погибших за 7 недель

Наконецто хоть кто-то начал раздупляться.
Великобритания начинает тестировать ВСЕХ с симптомами, а не только имеющих историю путешествий или предварительный контакт с зараженными #коронавирус
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:20

  dima_beleb написав:Тоже самое и сейчас, только в масштабах всех планеты: больше раздувания с СМИ, чем реальной опасности.

Реальный вопрос: кто и для чего это делает?? Возможно раздувание в СМИ - это операция прикрытие перед новым мировым кризисом


Всё сказки, все дураки, и только нам по фиг )))
Сильно подозреваю, что количество похуистичных украинцев, умерших от коронавируса, будет самым большим в Европе, все предпосылки для этого есть, имхо.
Могу даже поспорить, что победить в этом вопросе Украину не удастся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:23

  freeze написав:
  dima_beleb написав:Тоже самое и сейчас, только в масштабах всех планеты: больше раздувания с СМИ, чем реальной опасности.

Реальный вопрос: кто и для чего это делает?? Возможно раздувание в СМИ - это операция прикрытие перед новым мировым кризисом


Всё сказки, все дураки, и только нам по фиг )))
Сильно подозреваю, что количество похуистичных украинцев, умерших от коронавируса, будет самым большим в Европе, все предпосылки для этого есть, имхо.
Могу даже поспорить, что победить в этом вопросе Украину не удастся.

с 1 апреля распускаються туберкулезные диспансеры и лечебницы.
вот это будет сильнее виртуального короновируса.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:24

  vladislavlvov написав:Пока все сфокусированы на #коронавирус-е
В Нигерии разразилась наибольшая в истории эпидемия Лихорадки Ласса(это нечто вроде еще одной Эболы).
Более 600 зараженных
Более 100 погибших за 7 недель

Наконецто хоть кто-то начал раздупляться.
Великобритания начинает тестировать ВСЕХ с симптомами, а не только имеющих историю путешествий или предварительный контакт с зараженными #коронавирус

это еще раз подтверждает то, что короновиррус - это виртуальная история.
dima_beleb
 
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