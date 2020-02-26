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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лют, 2020 22:29
уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.
Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:35
swan forever написав:
уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.
Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.
Да, это верно, надо заранее составить весь список. Тут может быть не только госслужащие, но и личное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 22:37
dima_beleb написав:
с 1 апреля распускаються туберкулезные диспансеры и лечебницы.
вот это будет сильнее виртуального короновируса.
Это будет национальная забава - подсчитывать от чего больше померли от туберкулёза или от коронавируса. К гадалке не ходи, коронавирус победит. Палочки Коха и так у 99 процентов населения в организме уже есть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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4
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- Повідомлень: 15385
- З нами з: 02.07.14
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21
3
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