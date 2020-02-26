Додано: Сер 26 лют, 2020 22:29

уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.

Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.

РОШЕН

ФУФЛО