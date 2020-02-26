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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 113114115116>
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:29

уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.
Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:35

  swan forever написав:уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.
Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.


Да, это верно, надо заранее составить весь список. Тут может быть не только госслужащие, но и личное.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:37

  dima_beleb написав:с 1 апреля распускаються туберкулезные диспансеры и лечебницы.
вот это будет сильнее виртуального короновируса.


Это будет национальная забава - подсчитывать от чего больше померли от туберкулёза или от коронавируса. К гадалке не ходи, коронавирус победит. Палочки Коха и так у 99 процентов населения в организме уже есть.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:48

  dima_beleb написав: с 1 апреля распускаються туберкулезные диспансеры и лечебницы.
вот это будет сильнее виртуального короновируса.

Не совсем так. Вчера спрашивал знакомого врача.
В тубдиспансерах и лечебницах будут содержаться только больные с открытой формой.
Поэтому число этих учреждений сокращается.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Бывалый написав:РНБО зробило заяву:
http://www.rnbo.gov.ua/news/3497.html
Заголовок і діаграмма нормальні, але передостанній абзац:

За результатами моделювання у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.


Вже понесли новостні сайти друкувати цей треш.

Просто скопипастили, это уже неделю как посчитанная статистика, в основном на кейсах по смертности в Китае.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:52

  freeze написав:
  dima_beleb написав:с 1 апреля распускаються туберкулезные диспансеры и лечебницы.
вот это будет сильнее виртуального короновируса.


Это будет национальная забава - подсчитывать от чего больше померли от туберкулёза или от коронавируса. К гадалке не ходи, коронавирус победит. Палочки Коха и так у 99 процентов населения в организме уже есть.


а кому "спасибо" говорить за тубдиспансеры - уже новой власти или это "реформы" супрун эхом доходят? Кстати то же самое с психдиспансерами, насколько я слышал. Только чьи это иницативы ?
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Surfer написав:а кому "спасибо" говорить за тубдиспансеры - уже новой власти или это "реформы" супрун эхом доходят? Кстати то же самое с психдиспансерами, насколько я слышал. Только чьи это иницативы ?

Льоні Кучми. Їх вже 25 років "закривають".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:38

  freeze написав:
  swan forever написав:уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.
Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.


Да, это верно, надо заранее составить весь список. Тут может быть не только госслужащие, но и личное.

И тут вдруг я понял, что давно хотел забронировать себе место на экскурсию по Верховной Раде, да и в Кабмин к самокатчику тоже неплохо бы заглянуть, он ведь у нас теперь начальник штаба. А особо хотелось бы пожать героическую лапку некоей пани Зоряне, ну типа в благодарность за очень "своевременную" "реформу" здравоохранения. Аминь!
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 26 лют, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:42

  freeze написав:
  dima_beleb написав:с 1 апреля распускаються туберкулезные диспансеры и лечебницы.
вот это будет сильнее виртуального короновируса.


Это будет национальная забава - подсчитывать от чего больше померли от туберкулёза или от коронавируса. К гадалке не ходи, коронавирус победит. Палочки Коха и так у 99 процентов населения в организме уже есть.

Какой смысл подсчитывать, если они в ряде случаев просто скооперируются, чтобы выносить организм всухую. Благо основной удар что у вируса, что у палочки приходится в одни и те же ворота - легкие.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:48

Италия конечно сильно впечатляет

21 февраля - заболевших - 3
26 февраля - заболевших - 453, усопших - 12
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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