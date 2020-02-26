swan forever написав:уверен, шо эта зараза уже завезена до нас. Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.
Ув. модераторы, прошу вас убрать этот кал с ветки! Что он нарушает - здравый смысл и общественный порядок, как минимум...
swan forever написав:уверен, шо эта зараза уже завезена до нас. Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.
Ув. модераторы, прошу вас убрать этот кал с ветки! Что он нарушает - здравый смысл и общественный порядок, как минимум...
Чувство юмора - первейшее дело. Не заморачивайтесь так
antey1969 написав:Чувство юмора - первейшее дело. Не заморачивайтесь так
С юмором у меня все в порядке Но место не то - посмотрите на уровень страха... на форуме, в аптеках, во львовской больнице и Новых Санжарах...
Это Вы еще в медгруппах не состоите - вот уж где полный разгуляй для черного юмора, профессия накладывает свой отпечаток. Не будешь хоть иногда улыбаться - зачахнешь от депресняка. Как говорится "глаза боятся, а руки делают"