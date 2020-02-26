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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:55

  swan forever написав:уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.
Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.


Ув. модераторы, прошу вас убрать этот кал с ветки! Что он нарушает - здравый смысл и общественный порядок, как минимум...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:58

  zРадио написав:
  swan forever написав:уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.
Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.


Ув. модераторы, прошу вас убрать этот кал с ветки! Что он нарушает - здравый смысл и общественный порядок, как минимум...

Чувство юмора - первейшее дело. Не заморачивайтесь так
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:01

  antey1969 написав:Чувство юмора - первейшее дело. Не заморачивайтесь так


С юмором у меня все в порядке :D Но время и место не те - посмотрите на уровень страха... на форуме, в аптеках, во львовской больнице, в Новых Санжарах...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:10

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Чувство юмора - первейшее дело. Не заморачивайтесь так


С юмором у меня все в порядке :D Но место не то - посмотрите на уровень страха... на форуме, в аптеках, во львовской больнице и Новых Санжарах...

Это Вы еще в медгруппах не состоите - вот уж где полный разгуляй для черного юмора, профессия накладывает свой отпечаток. Не будешь хоть иногда улыбаться - зачахнешь от депресняка. Как говорится "глаза боятся, а руки делают"
antey1969
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