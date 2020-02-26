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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 113114115116 Додано: Сер 26 лют, 2020 23:55 swan forever написав: уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.

Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку. уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.



Ув. модераторы, прошу вас убрать этот кал с ветки! Что он нарушает - здравый смысл и общественный порядок, как минимум... Ув. модераторы, прошу вас убрать этот кал с ветки! Что он нарушает - здравый смысл и общественный порядок, как минимум... zРадио

Повідомлень: 5027 З нами з: 02.05.18 Подякував: 916 раз. Подякували: 2069 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 23:58 zРадио написав: swan forever написав: уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.

Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку. уверен, шо эта зараза уже завезена до нас.Мои размышления о происходящем в стране сформулировали некий алгоритм действий при инфицировании, который рекомендую к прочтению и применению на личное усмотрение, - в общем, если Вы таки цепанули эту заразу, то не стоит сразу винтить до дохтуров, не стоит. Сначала прогуляйтесь в райадминистрацию и постарайтесь попасть на внеочередной приём до головы. Потом можно прогуляться ЖЕК ( вам нет смысла спешить, верно?). Ну в налоговую, кому надо. К полицаям тоже можно заглянуть. К депутатам района можно и нужно заглянуть. В общем у всех будет свой список... Потом, с чистой совестью, можно уже и в больничку.



Ув. модераторы, прошу вас убрать этот кал с ветки! Что он нарушает - здравый смысл и общественный порядок, как минимум... Ув. модераторы, прошу вас убрать этот кал с ветки! Что он нарушает - здравый смысл и общественный порядок, как минимум...

Чувство юмора - первейшее дело. Не заморачивайтесь так Чувство юмора - первейшее дело. Не заморачивайтесь так antey1969 1

Повідомлень: 9043 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1058 раз. Подякували: 2383 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 00:01 antey1969 написав: Чувство юмора - первейшее дело. Не заморачивайтесь так Чувство юмора - первейшее дело. Не заморачивайтесь так



С юмором у меня все в порядке Но время и место не те - посмотрите на уровень страха... на форуме, в аптеках, во львовской больнице, в Новых Санжарах... С юмором у меня все в порядкеНо время и место не те - посмотрите на уровень страха... на форуме, в аптеках, во львовской больнице, в Новых Санжарах... zРадио

Повідомлень: 5027 З нами з: 02.05.18 Подякував: 916 раз. Подякували: 2069 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 00:10 zРадио написав: antey1969 написав: Чувство юмора - первейшее дело. Не заморачивайтесь так Чувство юмора - первейшее дело. Не заморачивайтесь так



С юмором у меня все в порядке Но место не то - посмотрите на уровень страха... на форуме, в аптеках, во львовской больнице и Новых Санжарах... С юмором у меня все в порядкеНо место не то - посмотрите на уровень страха... на форуме, в аптеках, во львовской больнице и Новых Санжарах...

Это Вы еще в медгруппах не состоите - вот уж где полный разгуляй для черного юмора, профессия накладывает свой отпечаток. Не будешь хоть иногда улыбаться - зачахнешь от депресняка. Как говорится "глаза боятся, а руки делают" Это Вы еще в медгруппах не состоите - вот уж где полный разгуляй для черного юмора, профессия накладывает свой отпечаток. Не будешь хоть иногда улыбаться - зачахнешь от депресняка. Как говорится "глаза боятся, а руки делают" antey1969 1

Повідомлень: 9043 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1058 раз. Подякували: 2383 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 113114115116 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 26 лют, 2020 19:02