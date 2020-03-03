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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 165166167168169>
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Началось.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:51

  Вкладчик1234 написав:https://twitter.com/for__ura80/status/1234926240978608128

Зображення


Страна идиотов .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:56

  moldashavanin написав:
Страна идиотов .


Я надеюсь Вы из Кишенева пишите или хотябы из Тирасполя?
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:58

moldashavanin
"Яка країна - такий і теракт" (с)
Однако две трети не умеют думать и делать простые логические выводы, это срез общества.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавирус это лучшее,что могло случиться!
Моя жена не хочет путешествовать,она не хочет ничего покупать потому,что всё идёт из Китая.Она не ходит в торговые центры и разные бомонды опасаясь заражения.Она проводит весь день и ночь с закрытым ртом.
Это не вирус,это план спасения!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все защитные маски, которые находятся на складах и на производстве, будут реквизированы для раздачи медицинскому персоналу и пациентам, зараженным коронавирусом Sars-CoV-2.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:17

  _Mykola_ написав:moldashavanin
"Яка країна - такий і теракт" (с)
Однако две трети не умеют думать и делать простые логические выводы, это срез общества.

может правильно власть молчит про количество больных коронавирусом .
есть они или нету - лучше молчать .
Этим орангутангам нельзя говорить правду или лож
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:17

  centurionus написав:В новинах CNN передавали: помер від коронавірусної інфекції головний лікар центральної лікарні міста Ухань (віком 57 років).
Важко зараз медикам.

Ну как бы да. У нас медсестры фактически на минималках сидят.
Зарплата кассира в АТБ в два раза выше. Реформа медицины на марше.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:20

  antey1969 написав:
  centurionus написав:В новинах CNN передавали: помер від коронавірусної інфекції головний лікар центральної лікарні міста Ухань (віком 57 років).
Важко зараз медикам.

Ну как бы да. У нас медсестры фактически на минималках сидят.
Зарплата кассира в АТБ в два раза выше. Реформа медицины на марше.

так всем плевать на тех медсестер ! и на врачей и слесарей и прочих низко оплачиваемых людей
им скажут - пускай идут работать в АТБ .
что дешевые медсестры = дешевая медицина - мало кому в голову приходит .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:20

moldashavanin теперь кто и больной будет- так пока не припрет совсем к стенке врядли в больницу тесты сдавать пойдет......кому нужны такие гонения , это самое страшное, когда скрывать своё состояние до последнего будут :?
vinni77
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