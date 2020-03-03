Додано: Вів 03 бер, 2020 23:08

Коронавирус это лучшее,что могло случиться!

Моя жена не хочет путешествовать,она не хочет ничего покупать потому,что всё идёт из Китая.Она не ходит в торговые центры и разные бомонды опасаясь заражения.Она проводит весь день и ночь с закрытым ртом.

Это не вирус,это план спасения!

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня