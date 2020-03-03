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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 бер, 2020 22:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Началось.
Додано: Вів 03 бер, 2020 22:51
Страна идиотов .
Додано: Вів 03 бер, 2020 22:56
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Вів 03 бер, 2020 22:58
moldashavanin
"Яка країна - такий і теракт" (с)
Однако две трети не умеют думать и делать простые логические выводы, это срез общества.
Додано: Вів 03 бер, 2020 23:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Коронавирус это лучшее,что могло случиться!
Моя жена не хочет путешествовать,она не хочет ничего покупать потому,что всё идёт из Китая.Она не ходит в торговые центры и разные бомонды опасаясь заражения.Она проводит весь день и ночь с закрытым ртом.
Это не вирус,это план спасения!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 03 бер, 2020 23:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Все защитные маски, которые находятся на складах и на производстве, будут реквизированы для раздачи медицинскому персоналу и пациентам, зараженным коронавирусом Sars-CoV-2.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 03 бер, 2020 23:17
может правильно власть молчит про количество больных коронавирусом .
есть они или нету - лучше молчать .
Этим орангутангам нельзя говорить правду или лож
Додано: Вів 03 бер, 2020 23:17
Додано: Вів 03 бер, 2020 23:20
так всем плевать на тех медсестер ! и на врачей и слесарей и прочих низко оплачиваемых людей
им скажут - пускай идут работать в АТБ .
что дешевые медсестры = дешевая медицина - мало кому в голову приходит .
Додано: Вів 03 бер, 2020 23:20
moldashavanin теперь кто и больной будет- так пока не припрет совсем к стенке врядли в больницу тесты сдавать пойдет......кому нужны такие гонения , это самое страшное, когда скрывать своё состояние до последнего будут
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