Додано: Вів 03 бер, 2020 23:42

antey1969 написав: Сейчас вирус придет - порядок наведет.

Так уже было с военными, которых в окопы гнали за копеечную ЗП. Потом раздуплились.

А ведь медсестер не призовешь на ать-два взамен выбывших на карантин, медсестер годы учить нужно и беречь их во время эпидемии как зеницу ока. Сейчас вирус придет - порядок наведет.Так уже было с военными, которых в окопы гнали за копеечную ЗП. Потом раздуплились.А ведь медсестер не призовешь на ать-два взамен выбывших на карантин, медсестер годы учить нужно и беречь их во время эпидемии как зеницу ока.

Для обучения военных вызывали подмогу из-за рубежа, а сейчас как бы все врачи заняты, максимум по телефону проконсультируют и новых не завезут вместо наших... Если врачам не выдали по 2 пары перчаток+костюмы+консультация как снимать костюм и как обрабатывать себя спиртом по 10 раз после съёма каждого предмета, то как бы расходимся по домам и сидим тихо не вылазя месяцок-другой. Судя по роликам из Китая там медсестры волосы срезали что бы вообще наверняка ничего на них не попадало во время работы.