centurionus написав:В новинах CNN передавали: помер від коронавірусної інфекції головний лікар центральної лікарні міста Ухань (віком 57 років). Важко зараз медикам.
Ну как бы да. У нас медсестры фактически на минималках сидят. Зарплата кассира в АТБ в два раза выше. Реформа медицины на марше.
так всем плевать на тех медсестер ! и на врачей и слесарей и прочих низко оплачиваемых людей им скажут - пускай идут работать в АТБ . что дешевые медсестры = дешевая медицина - мало кому в голову приходит .
Сейчас вирус придет - порядок наведет. Так уже было с военными, которых в окопы гнали за копеечную ЗП. Потом раздуплились. А ведь медсестер не призовешь на ать-два взамен выбывших на карантин, медсестер годы учить нужно и беречь их во время эпидемии как зеницу ока.
antey1969 написав:Сейчас вирус придет - порядок наведет. Так уже было с военными, которых в окопы гнали за копеечную ЗП. Потом раздуплились. А ведь медсестер не призовешь на ать-два взамен выбывших на карантин, медсестер годы учить нужно и беречь их во время эпидемии как зеницу ока.
Для обучения военных вызывали подмогу из-за рубежа, а сейчас как бы все врачи заняты, максимум по телефону проконсультируют и новых не завезут вместо наших... Если врачам не выдали по 2 пары перчаток+костюмы+консультация как снимать костюм и как обрабатывать себя спиртом по 10 раз после съёма каждого предмета, то как бы расходимся по домам и сидим тихо не вылазя месяцок-другой. Судя по роликам из Китая там медсестры волосы срезали что бы вообще наверняка ничего на них не попадало во время работы.
23 депутата иранского парламента имеют подтвержденные положительные результаты анализов на коронавирус. Больны члены правительства, губернаторы и даже личный помощник аятоллы Хаменеи. Можно только предполагать, каков настоящий масштаб эпидемии за пределами социальной группы "власть". Косвенно такое предположение подтверждается тем, что в Иране в два раза выше смертность по отношению к официально зарегистрированным больным, чем во всём остальном мире. Крайне сложно это интерпретировать иначе, чем несоответствие реальной картины происходящего и той, которую публикуют официальные источники.
Вывод вполне очевиден - либо иранские власти злонамеренно фальсифицируют статистику в силу каких-то своих соображений, либо они утратили контроль над происходящим. А потому просто не имеют адекватной картины эпидемии. Что хуже - вопрос сложный. И то, и другое выглядит весьма неприятно.
antey1969 написав:Сейчас вирус придет - порядок наведет. Так уже было с военными, которых в окопы гнали за копеечную ЗП. Потом раздуплились. А ведь медсестер не призовешь на ать-два взамен выбывших на карантин, медсестер годы учить нужно и беречь их во время эпидемии как зеницу ока.
Для обучения военных вызывали подмогу из-за рубежа, а сейчас как бы все врачи заняты, максимум по телефону проконсультируют и новых не завезут вместо наших... Если врачам не выдали по 2 пары перчаток+костюмы+консультация как снимать костюм и как обрабатывать себя спиртом по 10 раз после съёма каждого предмета, то как бы расходимся по домам и сидим тихо не вылазя месяцок-другой. Судя по роликам из Китая там медсестры волосы срезали что бы вообще наверняка ничего на них не попадало во время работы.
Врач по-хорошему не должен обрабатывать сам себя, для этого должны быть санитары. Санитаров можно готовить за месяц пачками, а врача - лет десять минимум. И те 20 минут, пока он потеет обрабатывая комбез, лучшие потратить на лишний осмотр пары больных.