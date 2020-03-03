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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 166167168169>
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:27

  moldashavanin написав:
  antey1969 написав:
  centurionus написав:В новинах CNN передавали: помер від коронавірусної інфекції головний лікар центральної лікарні міста Ухань (віком 57 років).
Важко зараз медикам.

Ну как бы да. У нас медсестры фактически на минималках сидят.
Зарплата кассира в АТБ в два раза выше. Реформа медицины на марше.

так всем плевать на тех медсестер ! и на врачей и слесарей и прочих низко оплачиваемых людей
им скажут - пускай идут работать в АТБ .
что дешевые медсестры = дешевая медицина - мало кому в голову приходит .

Сейчас вирус придет - порядок наведет.
Так уже было с военными, которых в окопы гнали за копеечную ЗП. Потом раздуплились.
А ведь медсестер не призовешь на ать-два взамен выбывших на карантин, медсестер годы учить нужно и беречь их во время эпидемии как зеницу ока.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:40

  antey1969 написав:А ведь медсестер не призовешь на ать-два взамен выбывших на карантин, медсестер годы учить нужно и беречь их во время эпидемии как зеницу ока.


Активисты все порешают :mrgreen: Видели, как грамотно Янина Соколова учила Комаровского врачебному делу? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:42

  antey1969 написав:Сейчас вирус придет - порядок наведет.
Так уже было с военными, которых в окопы гнали за копеечную ЗП. Потом раздуплились.
А ведь медсестер не призовешь на ать-два взамен выбывших на карантин, медсестер годы учить нужно и беречь их во время эпидемии как зеницу ока.

Для обучения военных вызывали подмогу из-за рубежа, а сейчас как бы все врачи заняты, максимум по телефону проконсультируют и новых не завезут вместо наших... Если врачам не выдали по 2 пары перчаток+костюмы+консультация как снимать костюм и как обрабатывать себя спиртом по 10 раз после съёма каждого предмета, то как бы расходимся по домам и сидим тихо не вылазя месяцок-другой. Судя по роликам из Китая там медсестры волосы срезали что бы вообще наверняка ничего на них не попадало во время работы.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Одно радует - Скалецкой таки дают пендель под зад, и никакой Радуцкий ей не поможет. Посмотрим, как будет... Как бы не получилась снова перестановка коек в борделе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

23 депутата иранского парламента имеют подтвержденные положительные результаты анализов на коронавирус. Больны члены правительства, губернаторы и даже личный помощник аятоллы Хаменеи. Можно только предполагать, каков настоящий масштаб эпидемии за пределами социальной группы "власть". Косвенно такое предположение подтверждается тем, что в Иране в два раза выше смертность по отношению к официально зарегистрированным больным, чем во всём остальном мире. Крайне сложно это интерпретировать иначе, чем несоответствие реальной картины происходящего и той, которую публикуют официальные источники.

Вывод вполне очевиден - либо иранские власти злонамеренно фальсифицируют статистику в силу каких-то своих соображений, либо они утратили контроль над происходящим. А потому просто не имеют адекватной картины эпидемии. Что хуже - вопрос сложный. И то, и другое выглядит весьма неприятно.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:56

  stm написав:
  antey1969 написав:Сейчас вирус придет - порядок наведет.
Так уже было с военными, которых в окопы гнали за копеечную ЗП. Потом раздуплились.
А ведь медсестер не призовешь на ать-два взамен выбывших на карантин, медсестер годы учить нужно и беречь их во время эпидемии как зеницу ока.

Для обучения военных вызывали подмогу из-за рубежа, а сейчас как бы все врачи заняты, максимум по телефону проконсультируют и новых не завезут вместо наших... Если врачам не выдали по 2 пары перчаток+костюмы+консультация как снимать костюм и как обрабатывать себя спиртом по 10 раз после съёма каждого предмета, то как бы расходимся по домам и сидим тихо не вылазя месяцок-другой. Судя по роликам из Китая там медсестры волосы срезали что бы вообще наверняка ничего на них не попадало во время работы.

Врач по-хорошему не должен обрабатывать сам себя, для этого должны быть санитары.
Санитаров можно готовить за месяц пачками, а врача - лет десять минимум. И те 20 минут, пока он потеет обрабатывая комбез, лучшие потратить на лишний осмотр пары больных.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:57

  antey1969 написав:Одно радует - Скалецкой таки дают пендель под зад, и никакой Радуцкий ей не поможет. Посмотрим, как будет... Как бы не получилась снова перестановка коек в борделе.

А когда радуцкому дадут пендель за експорт масок?
Или это фейк? Что-то на солидных ресурсах этого нет.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 04 бер, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:Одно радует - Скалецкой таки дают пендель под зад, и никакой Радуцкий ей не поможет. Посмотрим, как будет... Как бы не получилась снова перестановка коек в борделе.


Так вроде уважаемый врач вместо девушки будет, доктор наук, целый министр был в правительстве Януковича, рядом с Порошенко там работал, значит профессионал.
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:04

  freeze написав:
antey1969 написав:Одно радует - Скалецкой таки дают пендель под зад, и никакой Радуцкий ей не поможет. Посмотрим, как будет... Как бы не получилась снова перестановка коек в борделе.


Так вроде уважаемый доктор вместо девушки будет, целый министр был в правительстве Януковича, рядом с Порошенко там работал, значит профессионал.

Посмотрим. Емец еще из тех, махровых дуболомов. Надеюсь, станет министром не он.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

antey1969 написав:
  freeze написав:
antey1969 написав:Одно радует - Скалецкой таки дают пендель под зад, и никакой Радуцкий ей не поможет. Посмотрим, как будет... Как бы не получилась снова перестановка коек в борделе.


Так вроде уважаемый доктор вместо девушки будет, целый министр был в правительстве Януковича, рядом с Порошенко там работал, значит профессионал.

Посмотрим. Емец еще из тех, махровых дуболомов. Надеюсь, станет министром не он.


Так уже утвердили на фракции монобольшинства, осталась формальность.
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freeze
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