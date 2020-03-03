freeze
Чё-то ЗЕ в полный трэш с назначениями тянет все время.
С ним вменяемые работать не хотят? Или околоквартальное окружение не настроено на адекватное восприятие окружающей действительности?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 бер, 2020 00:27
freeze
Чё-то ЗЕ в полный трэш с назначениями тянет все время.
С ним вменяемые работать не хотят? Или околоквартальное окружение не настроено на адекватное восприятие окружающей действительности?
Додано: Сер 04 бер, 2020 00:57
То такое , жизнь научит .
Если зима 20-21 окажется холодной .
узнаем почем стоит труд слесарей и тех же самых медсестре и врачей .
Додано: Сер 04 бер, 2020 02:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
О летальности:
Первоначальная оценка в 2-2,5%
Сегодня ВОЗ заявил про 3,3-3,4%
6,5% - вот реальность на данный момент
48,494 Recovered / Discharged
3,168 Death
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Только в чуть более 50% заболевших имели температуру и/или изменения в легких на КТ/рентгене до того как болезнь становилась тяжелой.
Более 90% имели кашель и снижение лимфоцитов.
Кроме тестирования других способов диагностировать "легких" пациентов нет. Это снижает возможности превентивной терапии для предотвращения наступления тяжёлых и критических состояний
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Вирус очень мутабельный, вероятность создания действенной вакцины сильно снижается
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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