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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:27

freeze
Чё-то ЗЕ в полный трэш с назначениями тянет все время.
С ним вменяемые работать не хотят? Или околоквартальное окружение не настроено на адекватное восприятие окружающей действительности?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:57

  antey1969 написав:
  moldashavanin написав:так всем плевать на тех медсестер ! и на врачей и слесарей и прочих низко оплачиваемых людей
им скажут - пускай идут работать в АТБ .
что дешевые медсестры = дешевая медицина - мало кому в голову приходит .

Сейчас вирус придет - порядок наведет.
Так уже было с военными, которых в окопы гнали за копеечную ЗП. Потом раздуплились.
А ведь медсестер не призовешь на ать-два взамен выбывших на карантин, медсестер годы учить нужно и беречь их во время эпидемии как зеницу ока.


То такое , жизнь научит .
Если зима 20-21 окажется холодной .
узнаем почем стоит труд слесарей и тех же самых медсестре и врачей .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 02:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

О летальности:

Первоначальная оценка в 2-2,5%
Сегодня ВОЗ заявил про 3,3-3,4%

6,5% - вот реальность на данный момент

48,494 Recovered / Discharged
3,168 Death
________________________________

Только в чуть более 50% заболевших имели температуру и/или изменения в легких на КТ/рентгене до того как болезнь становилась тяжелой.

Более 90% имели кашель и снижение лимфоцитов.
Кроме тестирования других способов диагностировать "легких" пациентов нет. Это снижает возможности превентивной терапии для предотвращения наступления тяжёлых и критических состояний

___________________

Вирус очень мутабельный, вероятность создания действенной вакцины сильно снижается
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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  #<1 ... 166167168169
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