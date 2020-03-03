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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 172173174175>
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 12:26

  ol_zy написав:
  vetka написав:Грош цена такой больнице тогда. На счет спирта по рецепту, речь о бутыльках с надписью "спирт этиловый", то вам аптеки, которые продают его без рецепта нарушают указ.

Заходите в аптеку - говорите мне спирт медицинский - ну дадут вам септил+ или любое другое название с содержанием спирта не менее 75* и ваш указ для них сразу уже и не указ вовсе...

Ну так речь в моих сообщениях была не о спиртсодержащих препаратах, а именно о спирте. Короче, проехали.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 12:28

  yanyura написав:Зображення

Судя по цвету, там явно не Джек Джениелс :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 12:43

  Faceless написав:какой то идиотизм, как впрочем и то, что марганцовка исчезла из свободной продажи

Что значит исчезла? Это прекурсор, поэтому им могут торговать только аптеки со специальной лицензией на наркотики, психотропные и прекурсоры (в основном государственные с такой лицензией). Там куча условий для хранения, персонала и прочего. Поэтому мало кто хочет морочить себе голову из-за копеечной продукции...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 12:47

  vetka написав:
  ol_zy написав:
  vetka написав:Грош цена такой больнице тогда. На счет спирта по рецепту, речь о бутыльках с надписью "спирт этиловый", то вам аптеки, которые продают его без рецепта нарушают указ.

Заходите в аптеку - говорите мне спирт медицинский - ну дадут вам септил+ или любое другое название с содержанием спирта не менее 75* и ваш указ для них сразу уже и не указ вовсе...

Ну так речь в моих сообщениях была не о спиртсодержащих препаратах, а именно о спирте. Короче, проехали.

Это и есть чистый спирт - просто название изменили!
Даже с надписью спирт - это спиртосодержащее, т.к. его там максимум 96%
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:13

  _Mykola_ написав:
  Starikan написав:Так может быть, мы здесь на форуме просто "накачиваем" друг друга?
Еще раз напомню: заболевшие составляют тысячные доли процента населения планеты.

Это "пофигу" пока не коснется лично.
Так как и с автокреслами для детей. Не-не, со мной это не случится, это с другими только... А как случается... то как же так? Ребенок стал инвалидом или погиб... Виноваты все, кроме самих...

Ведь даже 3,5 или 6% смертности, это МНОГО.

это очень и очень мало .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:21

  Vorlon написав:
  Faceless написав:какой то идиотизм, как впрочем и то, что марганцовка исчезла из свободной продажи

Что значит исчезла? Это прекурсор, поэтому им могут торговать только аптеки со специальной лицензией на наркотики, психотропные и прекурсоры (в основном государственные с такой лицензией). Там куча условий для хранения, персонала и прочего. Поэтому мало кто хочет морочить себе голову из-за копеечной продукции...

Ну это то же самое - исчезла из СВОБОДНОЙ продажи. Аргумент, что это прекурсор и потому банальную марганцовку фактически приравняли к продаже наркотических веществ - это самый настоящий идиотизм. Я говорю о самом решении регулирующих органов отнести ее к этой категории, как будто недоступность марганцовки хоть как-то повлияет на оборот наркотиков
  ol_zy написав:Даже с надписью спирт - это спиртосодержащее, т.к. его там максимум 96%

Ну для спирта просто нельзя достичь 100%
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:57

Свежий совместный брифинг МОЗ и ВОЗ:
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:57

Наш ЗЕпрофессиональный замминистра здравоохранения Ляшко уже высказался, что в основном пациентов с коронавирусом будут вести семейные врачи, а в больницы будут везти только тяжелые случаи. Остальным больным будет предложена самоизоляция у себя дома. Всем остальным маски носить не нужно...
Короче, в процессе эпидемии дышите полной грудью и надейтесь, что рядом нигде не бродит самоизолянт.
Самый главный перл "Если человек, вернувшийся из поездки, знает, что был в контакте с больным коронавирусом, то ему будет вручена ПАМЯТКА! о том, в каких случаях нужна самоизоляция и как себя вести при симптомах." ПАМЯТКА, Карл!
Где-то там далеко в клятом коммунистическом Китае подумали "А что, и так можно было?!"
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 04 бер, 2020 15:06, всього редагувалось 2 разів.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:59

Если в стране начнется эпидемия – больные будут лечиться дома, - заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко

«Сейчас наша главная задача – сдержать эпидемию. Мы разработали рекомендации для семейных врачей - как вести наблюдение за больными. Так как в случае массового распространения мы, вероятно, откажемся от общей госпитализации.
В стационаре всем больным, с подозрением, контактным - мест не хватит», - сказал Ляшко.
Sanna
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Sanna написав:В стационаре всем больным, с подозрением, контактным - мест не хватит», - сказал Ляшко.

Вакцинація від Ляшка: :)

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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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