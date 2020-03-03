Додано: Сер 04 бер, 2020 14:57

Наш ЗЕпрофессиональный замминистра здравоохранения Ляшко уже высказался, что в основном пациентов с коронавирусом будут вести семейные врачи, а в больницы будут везти только тяжелые случаи. Остальным больным будет предложена самоизоляция у себя дома. Всем остальным маски носить не нужно...

Короче, в процессе эпидемии дышите полной грудью и надейтесь, что рядом нигде не бродит самоизолянт.

Самый главный перл "Если человек, вернувшийся из поездки, знает, что был в контакте с больным коронавирусом, то ему будет вручена ПАМЯТКА! о том, в каких случаях нужна самоизоляция и как себя вести при симптомах." ПАМЯТКА, Карл!

Где-то там далеко в клятом коммунистическом Китае подумали "А что, и так можно было?!"