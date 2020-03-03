Faceless написав:какой то идиотизм, как впрочем и то, что марганцовка исчезла из свободной продажи
Что значит исчезла? Это прекурсор, поэтому им могут торговать только аптеки со специальной лицензией на наркотики, психотропные и прекурсоры (в основном государственные с такой лицензией). Там куча условий для хранения, персонала и прочего. Поэтому мало кто хочет морочить себе голову из-за копеечной продукции...
Starikan написав:Так может быть, мы здесь на форуме просто "накачиваем" друг друга? Еще раз напомню: заболевшие составляют тысячные доли процента населения планеты.
Это "пофигу" пока не коснется лично. Так как и с автокреслами для детей. Не-не, со мной это не случится, это с другими только... А как случается... то как же так? Ребенок стал инвалидом или погиб... Виноваты все, кроме самих...
Faceless написав:какой то идиотизм, как впрочем и то, что марганцовка исчезла из свободной продажи
Что значит исчезла? Это прекурсор, поэтому им могут торговать только аптеки со специальной лицензией на наркотики, психотропные и прекурсоры (в основном государственные с такой лицензией). Там куча условий для хранения, персонала и прочего. Поэтому мало кто хочет морочить себе голову из-за копеечной продукции...
Ну это то же самое - исчезла из СВОБОДНОЙ продажи. Аргумент, что это прекурсор и потому банальную марганцовку фактически приравняли к продаже наркотических веществ - это самый настоящий идиотизм. Я говорю о самом решении регулирующих органов отнести ее к этой категории, как будто недоступность марганцовки хоть как-то повлияет на оборот наркотиков
ol_zy написав:Даже с надписью спирт - это спиртосодержащее, т.к. его там максимум 96%
Наш ЗЕпрофессиональный замминистра здравоохранения Ляшко уже высказался, что в основном пациентов с коронавирусом будут вести семейные врачи, а в больницы будут везти только тяжелые случаи. Остальным больным будет предложена самоизоляция у себя дома. Всем остальным маски носить не нужно... Короче, в процессе эпидемии дышите полной грудью и надейтесь, что рядом нигде не бродит самоизолянт. Самый главный перл "Если человек, вернувшийся из поездки, знает, что был в контакте с больным коронавирусом, то ему будет вручена ПАМЯТКА! о том, в каких случаях нужна самоизоляция и как себя вести при симптомах." ПАМЯТКА, Карл! Где-то там далеко в клятом коммунистическом Китае подумали "А что, и так можно было?!"
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 04 бер, 2020 15:06, всього редагувалось 2 разів.
Если в стране начнется эпидемия – больные будут лечиться дома, - заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко
«Сейчас наша главная задача – сдержать эпидемию. Мы разработали рекомендации для семейных врачей - как вести наблюдение за больными. Так как в случае массового распространения мы, вероятно, откажемся от общей госпитализации. В стационаре всем больным, с подозрением, контактным - мест не хватит», - сказал Ляшко.