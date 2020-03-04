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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

73 новых случая заражения коронавирусом во Франции.!!!!!!!!какие темпы..
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus ... 69237.html
Зображення

-Благотворительные организации Марка Цукерберга и Билла Гейтса объединились для помощи в борьбе с коронавирусом. «Благодаря партнерству между нашей организацией и Фондом Гейтса, ученые в Камбодже смогли секвенировать полный геном вируса COVID-19», – сообщил Цукерберг
а у нас что то слышно о партнерстве РЛА и ИВК в плане пандемии? они живут в другим мире..боги..

-В случае обострения ситуации с коронавирусом в США и недостатком масок класса N95 (ffp2) все маски на складах в США могут быть переданы мед работникам..
-European Defense Agency отменяет все встречи, поскольку два чиновника ЕС дали положительный результат на коронавирус.. они там скоро все заболеют как в Иране со своей талерантностью...
-Саудовская Аравия ввела полный запрет на хадж
«На основании рекомендаций комитета, назначенного для мониторинга коронавируса … было принято решение приостановить паломничество для граждан и жителей королевства», — сказано в официальном заявлении. (такое было во время юстиановой чумы)
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хваленая американская медицина ухитряется не снижать темп и поддерживать самую высокую 7-процентную смертность.
Почему в Германии все живы, хотя и не здоровы ?
А в США вероятно все таки сериал Скорая помощь был снят прямо с натуры Не попал в супердорогую клинику из-за нехватки денег, считай умер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:57

  freeze написав:Хваленая американская медицина ухитряется не снижать темп и поддерживать самую высокую 7-процентную смертность.
Почему в Германии все живы, хотя и не здоровы ?
А в США вероятно все таки сериал Скорая помощь был снят прямо с натуры Не попал в супердорогую клинику из-за нехватки денег, считай умер.


Там заболевание вспыхнуло в доме престарелых. Не знаю, что сейчас по возрастам жертв, но когда их было 6, то 5 из них были из этого заведения.

PS: а тем временем правообладатели перенесли выход нового фильма о Бонде на ноябрь. Индустрия кино весной значительно пострадает. При этом стриминговые сервисы, наоборот, увеличат количество подписчиков...

Из-за опасений, связанных со вспышкой коронавируса во всем мире, предстоящий фильм про Джеймса Бонда «Не времени умереть» был отложен на несколько месяцев
https://pluggedin.ru/open/novaya-data-v ... raty-22492
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:11

  freeze написав:Хваленая американская медицина ухитряется не снижать темп и поддерживать самую высокую 7-процентную смертность.
Почему в Германии все живы, хотя и не здоровы ?
А в США вероятно все таки сериал Скорая помощь был снят прямо с натуры Не попал в супердорогую клинику из-за нехватки денег, считай умер.

Наскільки я знаю, в штаті Вашингтон перша жертва (джерело зараження не встановлено, до речі) - людина немолодого віку, яка перебувала в закладі для літніх/хворих осіб. І в цьому будинку заразилися та померли ще декілька літніх людей. Це вплинуло на статистику, мабуть.
В Німеччині в приміщеннях із скученням людей відкриті вікна тепер - постійне провітрювання. Там +5С було, холодніше ніж у нас.
P.S. Деталі повні не знайшов по штату Вашингтон, але летальність там 25 відсотків приблизно (і більше: Positive (confirmed) / King - 31, including 9 deaths).
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 05 бер, 2020 00:26, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:15

Последние данные по Италии: в данный момент 2706 зараженных (с начала эпидемии - более трех тысяч), в том числе выявлено 587 за последние сутки, что вывело Италию на первое место в мире (для сравнения в Китае 131 за сутки). 107 скончавшихся (в том числе 28 за сутки). 295 человек в реанимации в тяжелом состоянии. 276 выздоровели (за последние сутки 116).
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:16

  Schmit написав:
  vladislavlvov написав:Schmit
масочные новости Львова
больницы: не пускать без масок..
бабушки на входе.. все помнят их??? что продают бахилы по 1 грн посетителям и теперь получают неплохой гешефт по продаже 1 маски по 25 грн
ну а что это же грипп чего бояться..

Эпидемия в стране еще даже не начиналась, а одноразовые средства защиты разобрали везде, не только в аптеках, но и в строймагазинах. Цены на оставшееся взвинтили в разы. На очереди многоразовые респираторы со сменными фильтрами.
Ну ничего, Китай нам поможет.

боюсь Китай не вставит новые мозги ... :roll: каждому кто носит маску :roll:
С начала эпид. сезона[b]48 /b]человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа(с)МОЗ України.В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпид сезона 237 тыс. чел.(с)unn.com.ua
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