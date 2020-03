Додано: Чет 05 бер, 2020 00:11

freeze написав: Хваленая американская медицина ухитряется не снижать темп и поддерживать самую высокую 7-процентную смертность.

Почему в Германии все живы, хотя и не здоровы ?

Наскільки я знаю, в штаті Вашингтон перша жертва (джерело зараження не встановлено, до речі) - людина немолодого віку, яка перебувала в закладі для літніх/хворих осіб. І в цьому будинку заразилися та померли ще декілька літніх людей. Це вплинуло на статистику, мабуть.

В Німеччині в приміщеннях із скученням людей відкриті вікна тепер - постійне провітрювання. Там +5С було, холодніше ніж у нас.

P.S. Деталі повні не знайшов по штату Вашингтон, але летальність там 25 відсотків приблизно (і більше: Positive (confirmed) / King - 31, including 9 deaths).

