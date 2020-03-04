Точно! Так их, гадов! Всех оставить на минималке!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:30
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:43
Видатний вірусолог сучасності.
"Свинячий" та "пташиний" грип з яких "лабораторій"? Хотілося б почути роз'яснення цього фахівця.
P.S. Який практичний сенс в "таємних" розробках такого віруса (тим паче такого, який передається від людини до людини)? Для "таємних" потреб є органічні сполуки, які діють набагато швидше, при застосуванні симптоматика нагадує, наприклад, серцеві напади, розкладаються без слідів до простих сполук.
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 05 бер, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Германия, обновила данные - 349 инфицированных
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:46
Не
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:57
Где-то был пост со ссылкой на китайский русскоязычный сайт 2018 года, где "молодые китайские вирусологи" из Ухани расхваливали свои научные успехи.
Но как оружие, нынешний коронавирус вряд ли годится, не подходит по многим параметрам.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 05 бер, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:57
а вот тут согласна, плюсую!!!
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:20
Абсолютно.
Набагато легше віриться в "провину" китайських народної медицини чи кухні - жеруть сирим різноманітний непотріб.
До речі, в Південно-східній Азії кури та свині часто утримуютьмя в житлових приміщеннях (як домашні тварини, в принципі). Тому й проблеми. Ймовірно, на "підході" (2-3 мутації наче для можливості передачі від людини до людини) H5N1 з курятників "на дому". Коронавірус дитячою забавкою буде виглядати на його фоні (проте вакцина розроблена наче).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Зараз переглядають цей форум: centurionus, safonovstanislav і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|