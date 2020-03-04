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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:30

  vetka написав:[
Не в Киеве скромных врачей, нет и точка. Все хотят денег, от слова все.
И не только в Киеве.

Точно! Так их, гадов! Всех оставить на минималке! :lol:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:43

Видатний вірусолог сучасності. :shock:
Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії: і не треба тут на тварин озиратися, - Данілов.

https://censor.net.ua/ua/video_news/3179672/epidemiya_koronavirusu_stalasya_cherez_vytik_u_kytayiskiyi_laboratoriyi_i_ne_treba_tut_na_tvaryn_ozyratysya
"Свинячий" та "пташиний" грип з яких "лабораторій"? Хотілося б почути роз'яснення цього фахівця.
P.S. Який практичний сенс в "таємних" розробках такого віруса (тим паче такого, який передається від людини до людини)? Для "таємних" потреб є органічні сполуки, які діють набагато швидше, при застосуванні симптоматика нагадує, наприклад, серцеві напади, розкладаються без слідів до простих сполук.
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 05 бер, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Германия, обновила данные - 349 инфицированных
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:46

Не
рой другому яму, сам в неё попадёшь! или как китайцы украли вирусы из Канады
https://telegra.ph/Ne-roj-drugomu-yamu- ... nady-01-28
Sanna
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:57

  centurionus написав:Видатний вірусолог сучасності. :shock:
Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії: і не треба тут на тварин озиратися, - Данілов.
https://censor.net.ua/ua/video_news/3179672/epidemiya_koronavirusu_stalasya_cherez_vytik_u_kytayiskiyi_laboratoriyi_i_ne_treba_tut_na_tvaryn_ozyratysya
"Свинячий" та "пташиний" грип з яких "лабораторій"? Хотілося б почути роз'яснення цього фахівця.

Где-то был пост со ссылкой на китайский русскоязычный сайт 2018 года, где "молодые китайские вирусологи" из Ухани расхваливали свои научные успехи.
Но как оружие, нынешний коронавирус вряд ли годится, не подходит по многим параметрам.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 05 бер, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:57

  Starikan написав:
  vetka написав: Я так понимаю, вы нашу медицину изнутри не знаете вообще.
Киевские врачи не бедствуют, от слова вообще. Знаю лично гинекологов из ЖК, которые оф.зп с карточки не снимали больше 5-10 лет.

Я так понимаю, "за МКАДом жизни нет" ? :mrgreen:
Вы сами, г-да киевляне, развратили своих врачей.
Недаром "Борис" так и не прижился в Харькове.
А гинекологи и при Союзе были особой кастой.

а вот тут согласна, плюсую!!!
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:20

  Starikan написав:Но как оружие, нынешний коронавирус вряд ли годится, не подходит по многим параметрам.

Абсолютно.
Набагато легше віриться в "провину" китайських народної медицини чи кухні - жеруть сирим різноманітний непотріб.
До речі, в Південно-східній Азії кури та свині часто утримуютьмя в житлових приміщеннях (як домашні тварини, в принципі). Тому й проблеми. Ймовірно, на "підході" (2-3 мутації наче для можливості передачі від людини до людини) H5N1 з курятників "на дому". Коронавірус дитячою забавкою буде виглядати на його фоні (проте вакцина розроблена наче).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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