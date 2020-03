Додано: Чет 05 бер, 2020 15:43



Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії: і не треба тут на тварин озиратися, - Данілов.

"Свинячий" та "пташиний" грип з яких "лабораторій"? Хотілося б почути роз'яснення цього фахівця.

"Свинячий" та "пташиний" грип з яких "лабораторій"? Хотілося б почути роз'яснення цього фахівця.

P.S. Який практичний сенс в "таємних" розробках такого віруса (тим паче такого, який передається від людини до людини)? Для "таємних" потреб є органічні сполуки, які діють набагато швидше, при застосуванні симптоматика нагадує, наприклад, серцеві напади, розкладаються без слідів до простих сполук. Видатний вірусолог сучасності.

