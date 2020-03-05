Первый случай в Южно-Африканской Республики , Путешественник из Италии Флаг Италии который прошел через аэропорт проверки без симптомов по прибытии.
Не думал что итальянцы так любят путешествовать..
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Додано: Чет 05 бер, 2020 18:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Первый случай в Южно-Африканской Республики , Путешественник из Италии Флаг Италии который прошел через аэропорт проверки без симптомов по прибытии.
Не думал что итальянцы так любят путешествовать..
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да, действительно, вы правы, не посмотрел комменты под видео
Удалил.
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Італія сьогодні прозвітувала про 41 смерть від коронавіруса. Відношення померлих до інфікованих 3,7%, померлих до суми померлих і вилікованих 26,5%
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:09
В Германии уже 482
Швейцария и Британия сегодня перешагнули сотню - 114 и 115
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 05 бер, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:10
IATA (Международное агентство гражданской авиации) оценивает возможные убытки авиаотрасли от сокращения туризма в 100 млрд долларов.
Coronavirus could cost airlines more than $100bn, industry body warns
При этом британская авикомпания Flybe сегодня объявила себя банкротом на фоне снижения продаж авиабилетов из-за вспышки коронавируса. Она и раньше пасла задних, но "черный лебедь" - добил
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:44
Все европейцы активно путешествуют по всему миру. Убедился, когда работал в Швеции; например, один аспирант регулярно ездил в пешие походы в Ю.Америку, лазил по Андам.
Свой пятачок они давно изъездили вдоль и поперек.
Тем более, что у них практически глобальный безвиз.
Чому бідний? - Тому що дурний
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