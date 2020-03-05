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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Первый случай в Южно-Африканской Республики , Путешественник из Италии Флаг Италии который прошел через аэропорт проверки без симптомов по прибытии.

Не думал что итальянцы так любят путешествовать..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:Лучше просто удалите, чтобы не разводить ФЭЙК, пожалуйста.

Да, действительно, вы правы, не посмотрел комменты под видео
Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%81%D1%8B
Удалил.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Італія сьогодні прозвітувала про 41 смерть від коронавіруса. Відношення померлих до інфікованих 3,7%, померлих до суми померлих і вилікованих 26,5%
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:09

В Германии уже 482
Швейцария и Британия сегодня перешагнули сотню - 114 и 115
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 05 бер, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:10

IATA (Международное агентство гражданской авиации) оценивает возможные убытки авиаотрасли от сокращения туризма в 100 млрд долларов.

Coronavirus could cost airlines more than $100bn, industry body warns
https://www.ft.com/content/ce2011ce-5ec ... 40a0d65a98

При этом британская авикомпания Flybe сегодня объявила себя банкротом на фоне снижения продаж авиабилетов из-за вспышки коронавируса. Она и раньше пасла задних, но "черный лебедь" - добил
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:44

  vladislavlvov написав:Первый случай в Южно-Африканской Республики , Путешественник из Италии Флаг Италии который прошел через аэропорт проверки без симптомов по прибытии.
Не думал что итальянцы так любят путешествовать..

Все европейцы активно путешествуют по всему миру. Убедился, когда работал в Швеции; например, один аспирант регулярно ездил в пешие походы в Ю.Америку, лазил по Андам.
Свой пятачок они давно изъездили вдоль и поперек.
Тем более, что у них практически глобальный безвиз.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:52

Германия за сутки удвоилась - 543, Франция - 423, темпы однако...
antey1969
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