Первый случай в Южно-Африканской Республики , Путешественник из Италии Флаг Италии который прошел через аэропорт проверки без симптомов по прибытии.
Не думал что итальянцы так любят путешествовать..
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Первый случай в Южно-Африканской Республики , Путешественник из Италии Флаг Италии который прошел через аэропорт проверки без симптомов по прибытии.
Не думал что итальянцы так любят путешествовать..
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Да, действительно, вы правы, не посмотрел комменты под видео
Удалил.
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Італія сьогодні прозвітувала про 41 смерть від коронавіруса. Відношення померлих до інфікованих 3,7%, померлих до суми померлих і вилікованих 26,5%
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:09
В Германии уже 482
Швейцария и Британия сегодня перешагнули сотню - 114 и 115
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 05 бер, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:10
IATA (Международное агентство гражданской авиации) оценивает возможные убытки авиаотрасли от сокращения туризма в 100 млрд долларов.
Coronavirus could cost airlines more than $100bn, industry body warns
При этом британская авикомпания Flybe сегодня объявила себя банкротом на фоне снижения продаж авиабилетов из-за вспышки коронавируса. Она и раньше пасла задних, но "черный лебедь" - добил
Додано: Чет 05 бер, 2020 20:44
Все европейцы активно путешествуют по всему миру. Убедился, когда работал в Швеции; например, один аспирант регулярно ездил в пешие походы в Ю.Америку, лазил по Андам.
Свой пятачок они давно изъездили вдоль и поперек.
Тем более, что у них практически глобальный безвиз.
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Чет 05 бер, 2020 22:41
Гонконг: на карантині (!) домашній пес, декілька проб позитивні на коронавірус Covid-19. Питання передачі між савцями залишається відкритим.
Ще котів варто перевірити.
P.S. Виявляється, при SARS (схожий коронавірус) вже з'ясували, що коти та собаки безсимптомні носії.
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 05 бер, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 05 бер, 2020 22:54
vladislavlvov
Видеобред, но с хорошо различимыми элементами НЛП.
Особенно улыбнула фраза "от вируса в первую очередь пострадают дети и старики". И этот журнашлюх еще на полном серьезе утверждает, что он общался с ведущими вирусологами)))
Похоже, дядя отрабатывал заказ, но в тему не вник даже поверхностно, уповая на типичное русское "ааа, и так сойдет"
Додано: Чет 05 бер, 2020 22:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Kaiser Permanente Washington Health Research Institute начал набирать добровольцев для клинического испытания первой экспериментальной вакцины mRNA-1273 против nCoV
Еще пять случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Грузии, общее число заболевших выросло до 9.Все из Италии прилетели
Офицер китайской армии доктор Чан Вэй решила добровольно испытать на себе экспериментальную вакцину против коронавируса COVID19, чтобы ускорить клинические испытания и не испытывать лекарство на животных.
Нидерланды сообщают о 42 новых случаях COVID19 . Общее количество коронавирусных случаев в стране удвоилось до 82 за последние 24 часа.
30 новых случая заражения коронавирусом в Швеции, из них 28 в Стокгольме.
746 новых случаев заражения коронавирусом в Италии и 41 новая смерть.
10 новых случаев заражения коронавирусом в Норвегии.
Министерство здравоохранения подтверждает 7 случаев #коронавирус в Бразилии и первый в Рио-де-Жанейро
В Великобритании ещё 25 случаев заражения коронавирусом. Итого 115.
21 новый случай заражения коронавирусом в Греции.
Да не ожидал что Европу так сильно и быстро накроет..
P/S/ Cводки по количеству заболевших в ЕВРОПЕ больше давать не буду. Это уже не имеет смысла.. Думаю они начнут скоро вводить сами карантин.. Напомню в Китае после 100 человек в "области" вводили карантин. Европейские толлерасты этого не умеют и не хотят..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Чет 05 бер, 2020 23:20, всього редагувалось 3 разів.
|