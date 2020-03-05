Додано: Чет 05 бер, 2020 22:58

Kaiser Permanente Washington Health Research Institute начал набирать добровольцев для клинического испытания первой экспериментальной вакцины mRNA-1273 против nCoV



Еще пять случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Грузии, общее число заболевших выросло до 9.Все из Италии прилетели



Офицер китайской армии доктор Чан Вэй решила добровольно испытать на себе экспериментальную вакцину против коронавируса COVID19, чтобы ускорить клинические испытания и не испытывать лекарство на животных.



Нидерланды сообщают о 42 новых случаях COVID19 . Общее количество коронавирусных случаев в стране удвоилось до 82 за последние 24 часа.

30 новых случая заражения коронавирусом в Швеции, из них 28 в Стокгольме.

746 новых случаев заражения коронавирусом в Италии и 41 новая смерть.

10 новых случаев заражения коронавирусом в Норвегии.

Министерство здравоохранения подтверждает 7 случаев #коронавирус в Бразилии и первый в Рио-де-Жанейро

В Великобритании ещё 25 случаев заражения коронавирусом. Итого 115.

21 новый случай заражения коронавирусом в Греции.



Да не ожидал что Европу так сильно и быстро накроет..

P/S/ Cводки по количеству заболевших в ЕВРОПЕ больше давать не буду. Это уже не имеет смысла.. Думаю они начнут скоро вводить сами карантин.. Напомню в Китае после 100 человек в "области" вводили карантин. Европейские толлерасты этого не умеют и не хотят..