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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 184185186187>
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Первый случай в Южно-Африканской Республики , Путешественник из Италии Флаг Италии который прошел через аэропорт проверки без симптомов по прибытии.

Не думал что итальянцы так любят путешествовать..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:Лучше просто удалите, чтобы не разводить ФЭЙК, пожалуйста.

Да, действительно, вы правы, не посмотрел комменты под видео
Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%81%D1%8B
Удалил.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Італія сьогодні прозвітувала про 41 смерть від коронавіруса. Відношення померлих до інфікованих 3,7%, померлих до суми померлих і вилікованих 26,5%
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:09

В Германии уже 482
Швейцария и Британия сегодня перешагнули сотню - 114 и 115
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 05 бер, 2020 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:10

IATA (Международное агентство гражданской авиации) оценивает возможные убытки авиаотрасли от сокращения туризма в 100 млрд долларов.

Coronavirus could cost airlines more than $100bn, industry body warns
https://www.ft.com/content/ce2011ce-5ec ... 40a0d65a98

При этом британская авикомпания Flybe сегодня объявила себя банкротом на фоне снижения продаж авиабилетов из-за вспышки коронавируса. Она и раньше пасла задних, но "черный лебедь" - добил
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:44

  vladislavlvov написав:Первый случай в Южно-Африканской Республики , Путешественник из Италии Флаг Италии который прошел через аэропорт проверки без симптомов по прибытии.
Не думал что итальянцы так любят путешествовать..

Все европейцы активно путешествуют по всему миру. Убедился, когда работал в Швеции; например, один аспирант регулярно ездил в пешие походы в Ю.Америку, лазил по Андам.
Свой пятачок они давно изъездили вдоль и поперек.
Тем более, что у них практически глобальный безвиз.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:52

Германия за сутки удвоилась - 543, Франция - 423, темпы однако...
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:41

Гонконг: на карантині (!) домашній пес, декілька проб позитивні на коронавірус Covid-19. Питання передачі між савцями залишається відкритим.
Ще котів варто перевірити. :shock:
P.S. Виявляється, при SARS (схожий коронавірус) вже з'ясували, що коти та собаки безсимптомні носії.
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 05 бер, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:54

vladislavlvov
Видеобред, но с хорошо различимыми элементами НЛП.
Особенно улыбнула фраза "от вируса в первую очередь пострадают дети и старики". И этот журнашлюх еще на полном серьезе утверждает, что он общался с ведущими вирусологами)))
Похоже, дядя отрабатывал заказ, но в тему не вник даже поверхностно, уповая на типичное русское "ааа, и так сойдет" :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Kaiser Permanente Washington Health Research Institute начал набирать добровольцев для клинического испытания первой экспериментальной вакцины mRNA-1273 против nCoV

Еще пять случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Грузии, общее число заболевших выросло до 9.Все из Италии прилетели

Офицер китайской армии доктор Чан Вэй решила добровольно испытать на себе экспериментальную вакцину против коронавируса COVID19, чтобы ускорить клинические испытания и не испытывать лекарство на животных.

Нидерланды сообщают о 42 новых случаях COVID19 . Общее количество коронавирусных случаев в стране удвоилось до 82 за последние 24 часа.
30 новых случая заражения коронавирусом в Швеции, из них 28 в Стокгольме.
746 новых случаев заражения коронавирусом в Италии и 41 новая смерть.
10 новых случаев заражения коронавирусом в Норвегии.
Министерство здравоохранения подтверждает 7 случаев #коронавирус в Бразилии и первый в Рио-де-Жанейро
В Великобритании ещё 25 случаев заражения коронавирусом. Итого 115.
21 новый случай заражения коронавирусом в Греции.

Да не ожидал что Европу так сильно и быстро накроет..
P/S/ Cводки по количеству заболевших в ЕВРОПЕ больше давать не буду. Это уже не имеет смысла.. Думаю они начнут скоро вводить сами карантин.. Напомню в Китае после 100 человек в "области" вводили карантин. Европейские толлерасты этого не умеют и не хотят..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Чет 05 бер, 2020 23:20, всього редагувалось 3 разів.
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