Додано: Чет 05 бер, 2020 22:41



Ще котів варто перевірити.

P.S. Виявляється, при SARS (схожий коронавірус) вже з'ясували, що коти та собаки безсимптомні носії. Гонконг: на карантині (!) домашній пес, декілька проб позитивні на коронавірус Covid-19. Питання передачі між савцями залишається відкритим.Ще котів варто перевірити.P.S. Виявляється, при SARS (схожий коронавірус) вже з'ясували, що коти та собаки безсимптомні носії.

Востаннє редагувалось centurionus в Чет 05 бер, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell