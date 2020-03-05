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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:14

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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Это просто грипп"


В худший сезон (2017 -2018) гриппа в Италии за неделю с 8 по 14 января умерло 30 человек при общем количестве заболевших 832 000.
От nCoV за сегодняшний день умер 41 человек при общем количестве 3850+ инфицированных.



По-настоящему страшные вещи сейчас в Иране

Ощущение, что там какойто другой, более жесткий #коронавирус или это реалии слабой системы здравоохранения

На официальные цифры по #covid19 можно даже не смотреть

https://mobile.twitter.com/aliostad телеграфирует о происходящем, каждый день отдельная ветка
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