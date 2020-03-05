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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Это просто грипп"
В худший сезон (2017 -2018) гриппа в Италии за неделю с 8 по 14 января умерло 30 человек при общем количестве заболевших 832 000.
От nCoV за сегодняшний день умер 41 человек при общем количестве 3850+ инфицированных.
По-настоящему страшные вещи сейчас в Иране
Ощущение, что там какойто другой, более жесткий #коронавирус или это реалии слабой системы здравоохранения
На официальные цифры по #covid19 можно даже не смотреть
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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