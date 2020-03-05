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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:32

  vladislavlvov написав:У Ирана новый рекорд по заболевшим - более 1200 за сутки.
Жесть почти как Китай в худшие времена..


Причому смертність 2,6%. Це щось не клеїться
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:45

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
6 березня 2020

Станом на ранок 06 березня 2020 року було зареєстровано 98 387 випадків захворювання COVID-19, з них 3383 закінчились смертю, у той же час 55 441 (56,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 17 673 випадки у 84 країн/територій/регіонів. В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

На території Європейського регіону ВООЗ зареєстровано 158 летальних випадків. Кількість захворівших: Італія - 3858, Франція - 423, Іспанія - 261, Німеччина - 400, Великобританія - 119, Швейцарія - 86, Норвегія - 33, Швеція - 61, Австрія - 27, Греція - 32, Ізраїль - 15, Нідерланди - 82, Хорватія - 10, Фінляндія - 12, Азербайджан - 6, Грузія-9, Данія- 18, Румунія-6, Росія - 4, Чехія - 12, Португалія - 9, Бельгія - 8, Ісландія - 26, Сан-Марино - 22, Угорщина - 2, Ірландія - 7, Білорусь - 6, Естонія - 3, Монако, Польша, Північна Македонія, Вірменія, Литва, Латвія, Андорра, Люксембург, Україна по одному випадку.

Найбільша кількість випадків була зареєстрована в Італії - 3858, серед них 148 летальних.

На сьогодні до Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають.
https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 2019-ncov-
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!"

Глава ВОЗ в связи с #COVID19:
мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19
ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения.

https://twitter.com/DrTedros/status/1235632520835870721

На сейчас в мире 100 001 ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ случай заражения новым коронавирусом
Востаннє редагувалось Corpocrator в П'ят 06 бер, 2020 13:58, всього редагувалось 2 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:50

  Corpocrator написав:"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!"
..
По любому, без масонов не обошлось :) Глава ВОЗ член секты
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14

  sequence написав:
  Corpocrator написав:"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!"
..
По любому, без масонов не обошлось :) Глава ВОЗ член секты

Новый министр здравоохранения уже высказался "надо срочно завершить реформу здравоохранения чего бы это не стоило"(надо срочно поспешать с закрытием больниц и увольнением медперсонала, а то коронавирус придет, и народ раздуплится раньше времени, что лечить массы негде и некому)
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:14

[quote="4890116:Corpocrator"]
Глава ВОЗ :
мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19
ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения.
это тот губескус который когда в Ухани люди гибли как мухи 22,02,2020 сказал официально что нет повода беспокоиться.. видать кресло зашаталось.. так провалить свою работу...
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:16

  antey1969 написав:
  sequence написав:
  Corpocrator написав:"Это заговор фармацевтов и масочников" , "паникеры!"
..
По любому, без масонов не обошлось :) Глава ВОЗ член секты

Новый министр здравоохранения уже высказался "надо срочно завершить реформу здравоохранения чего бы это не стоило"(надо срочно поспешать с закрытием больниц и увольнением медперсонала, а то коронавирус придет, и народ раздуплится раньше времени, что лечить массы негде и некому)

ну они же собрались лечить с домашним карантином..
кстати у комаровского был чел, который неделю назад сказал дайте землю построю больницу бесплатно на 100 чел за неделю.. я так понял на чела забили..что за страна..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:18

  vladislavlvov написав:
  Corpocrator написав:Глава ВОЗ :
мы призываем ЛИДЕРОВ всех стран СРОЧНО, МАСШТАБНО и РЕШИТЕЛЬНО мобилизовать на борьбу с COVID19
ВСЮ государственную машину - органы безопасности, дипломатию, финансовый, торговый сектора, информационные ресурсы - не только министерство здравоохранения.
это тот губескус который когда в Ухани люди гибли как мухи 22,02,2020 сказал официально что нет повода беспокоиться.. видать кресло зашаталось.. так провалить свою работу...

Дядя уже в возрасте(почти в группе риска). Вполне можно понять его озабоченность, когда коронавирус подступает к его офису, а не гнездится где-то там далеко в Ухане)))
antey1969
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П'ят 06 бер, 2020 00:03
ЛОБ

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